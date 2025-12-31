Dank an unsere Leserinnen und Leser – Rückblick auf ein bewegtes Jahr und beste Wünsche für 2026
Ein Jahr neigt sich dem Ende zu.
Ein Jahr voller Nachrichten, Geschichten, Herausforderungen, bewegender Momente und vieler kleiner Augenblicke, die uns gezeigt haben, wie wichtig Information, Austausch und Gemeinschaft sind.
An dieser Stelle möchte sich das gesamte Team des Mittelrhein Tageblatts von Herzen bei Ihnen bedanken.
Danke für Ihr tägliches Lesen.
Danke für Ihr Vertrauen.
Danke für Ihre Treue.
Danke für die vielen Nachrichten, Hinweise, Kommentare und die unzähligen Besuche auf unserem Portal.
Ohne Sie – unsere Leserinnen und Leser – wäre das Mittelrhein Tageblatt nicht das, was es heute ist.
Gemeinsam haben wir in diesem Jahr gelacht, diskutiert, mitgefühlt, getrauert, gestaunt, Hoffnung geteilt und manchmal auch einfach nur innegehalten. Jede einzelne Geschichte lebt von Menschen, die sie lesen. Und jede Veröffentlichung ist ein Stück gemeinsamer Weg.
Nun steht Silvester vor der Tür – jener besondere Moment zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Erinnerung und Aufbruch.
Seit Jahrhunderten verabschieden Menschen den Jahreswechsel mit Bräuchen, die Hoffnung und Glück symbolisieren:
Glücksbringer wie Schwein, Hufeisen, Kleeblatt oder Schornsteinfeger, funkelndes Feuerwerk, das alte Sorgen vertreiben soll, das Anstoßen um Mitternacht, um das neue Jahr willkommen zu heißen, das Schreiben von guten Vorsätzen – und nicht zuletzt das vertraute Bleigießen, mit dem wir einen neugierigen Blick in die Zukunft werfen.
Doch ganz gleich, ob still im kleinen Kreis oder ausgelassen auf einer großen Party:
Silvester ist der Moment, an dem wir innehalten, zurückblicken und gleichzeitig mutig nach vorne schauen.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie diesen Abend genau so verbringen, wie es sich für Sie richtig anfühlt – mit Freude, Zuversicht, Gesundheit, guten Gesprächen, Lachen und vielleicht auch einem kleinen Augenblick der Dankbarkeit für all das, was war.
Für das kommende Jahr wünschen wir Ihnen von Herzen:
Gesundheit, Glück, Zuversicht, Kraft, Mut und viele glückliche Momente.
Feiern Sie schön, genießen Sie den Jahreswechsel und kommen Sie gut, sicher und hoffnungsvoll ins neue Jahr.
Auf ein gemeinsames neues Kapitel mit Ihnen im kommenden Jahr.
Das gesamte Team des Mittelrhein Tageblatts wünscht Ihnen eine wundervolle Silvesterparty und einen großartigen Start ins neue Jahr.
Guten Rutsch! 🥂✨ (hk)