E-Auto-Flop: Jeder Dritte wechselt zurück zum Verbrenner – Die Hoffnung auf eine nachhaltige Mobilitätswende droht zu scheitern: Jeder dritte E-Autofahrer hat genug und denkt darüber nach, zurück zum altbewährten Verbrennungsmotor zu wechseln! Der Frust über Elektroautos nimmt rapide zu. Reichweiten-Schock, Ladechaos und explodierende Kosten treiben viele Fahrer zur Verzweiflung. Besonders schlimm trifft es E-Auto-Besitzer ohne private Lademöglichkeit – die öffentliche Ladeinfrastruktur ist oft ein Alptraum. Statt Fortschritt erleben viele den Alltag mit ihrem E-Auto als Rückschritt. Ist der E-Auto-Traum geplatzt?

Vor allem die versprochene Alltagstauglichkeit lässt zu wünschen übrig. Hohe Kosten für Ladestrom, die unsichere Reichweite und immer wieder auftretende Softwareprobleme machen vielen Fahrern das Leben schwer. Ein weiterer Schlag ins Gesicht: Ersatzteile und Reparaturen dauern länger und sind teurer als bei herkömmlichen Fahrzeugen. Das Vertrauen in die E-Mobilität ist erschüttert – und die Konsequenz ist klar: Jeder dritte Besitzer will zurück zum Verbrenner.

Ein weiteres klares Zeichen für den Misstrauenstrend: Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Huk Coburg gaben 29 Prozent der Deutschen an, dass sie sich nur unter gesetzlichem Zwang für ein Elektrofahrzeug entscheiden würden. Das heißt: Solange der Gesetzgeber keine harten Regeln setzt, bleiben viele beim Verbrenner – oder kehren sogar zu ihm zurück!

Auch international sieht die Lage nicht besser aus. In den USA denkt fast jeder zweite E-Autofahrer daran, wieder einen Benziner oder Diesel zu fahren. Die globalen Herausforderungen in Sachen Ladeinfrastruktur, Reichweite und Kosten scheinen die Mobilitätswende massiv auszubremsen.

Es stellt sich also die Frage: Ist das Elektroauto schon am Ende, bevor es richtig Fahrt aufgenommen hat? Um den drohenden Flop zu verhindern, müssen Politik und Industrie handeln. Denn nur mit besseren Lademöglichkeiten, stabileren Reichweiten und attraktiveren Preisen kann das Vertrauen der Verbraucher zurückgewonnen werden.

Grüner Albtraum? Der verheerende Umweltschaden durch den Lithiumabbau

Zum Schluss des Artikels sollte ein weiterer Aspekt erwähnt werden, der zunehmend kritische Stimmen gegen Elektroautos laut werden lässt: die gravierenden Umweltauswirkungen des Lithiumabbaus, einem zentralen Rohstoff für die Herstellung von Batterien. Obwohl Elektrofahrzeuge als klimafreundliche Alternative zu Verbrennungsmotoren gelten, hat der Abbau von Lithium in Ländern wie Chile, Australien und China erhebliche negative Folgen für die Umwelt.

Besonders alarmierend ist der enorme Wasserverbrauch beim Lithiumabbau. Zur Gewinnung einer Tonne Lithium werden in traditionellen Verdunstungsanlagen etwa 1,9 Millionen Liter Wasser benötigt – ein erheblicher Eingriff in ökologisch sensible und oft trockene Regionen wie die Atacama-Wüste in Chile. Dies führt zu Wassermangel und bedroht sowohl die lokale Tierwelt als auch die Landwirtschaft​ (Mining Technology) (GreenMatch.co.uk). Darüber hinaus entstehen beim Abbau und der Weiterverarbeitung von Lithium erhebliche CO₂-Emissionen – etwa 15 Tonnen CO₂ pro Tonne Lithium​ (CarbonChain).

Diese ökologischen Schäden haben nicht nur Umweltauswirkungen, sondern betreffen auch die indigene Bevölkerung, die häufig von ihren angestammten Gebieten vertrieben wird, um Platz für den Lithiumabbau zu schaffen. Konflikte um Wasserrechte und die Zerstörung ganzer Ökosysteme sind in diesen Regionen an der Tagesordnung​.

Für viele Menschen stellt dieser enorme Umwelteingriff einen weiteren Grund dar, sich gegen Elektroautos zu entscheiden, obwohl sie als zukunftsweisend in der Mobilitätswende gelten. Wenn die Elektromobilität wirklich eine nachhaltige Lösung sein soll, müssen die sozialen und ökologischen Kosten des Rohstoffabbaus dringend in den Fokus gerückt und alternative, umweltschonendere Lösungen entwickelt werden (hk).