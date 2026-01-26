Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

FDP kritisiert CDU-Vorstoß zur Begründungspflicht für Teilzeit

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Arbeit und Bildung, Buntes, Gesellschaft, Mainz, Politik, Rheinland-Pfalz-Nachrichten, Themen und Tipps A - R, Wirtschaft und Handel

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-FDP-Freie-Demokraten

FDP kritisiert CDU-Vorstoß zur Begründungspflicht für TeilzeitSchmitt: Arbeit und Leistung müssen sich wieder mehr lohnen

Mainz. Der CDU-Wirtschaftsflügel (MIT) um die Vorsitzende Gitta Connemann fordert, dass Beschäftigte ihre Teilzeit künftig besonders begründen müssen. Dazu äußert sich die Vorsitzende der FDP Rheinland-Pfalz, Daniela Schmitt:

Freiheit heißt: Menschen entscheiden selbst, wie sie leben und arbeiten. Und genau deshalb stellen wir Freie Demokraten uns gegen den Vorschlag aus dem CDU-Wirtschaftsflügel, Teilzeit nur noch mit einer ‚besonderen Begründung‘ zu erlauben. Wer freiwillig Teilzeit arbeitet, muss sich dafür nicht rechtfertigenschon gar nicht vor der CDU.

Wellness- und Entspannungsmusik

Natürlich wissen wir: Deutschland braucht mehr Arbeitsleistung. Aber der Weg über Misstrauen, Druck und Erklärpflichten ist der völlig falsche. Teilzeit kann der Einstieg in einen Beruf sein, eine Lösung in der Familienphase oder eine Vereinbarung, um sich im Alter weiterhin als Fachkraft einzubringen. Und ja: Teilzeit kann auch ganz ohne besonderen Grund gewählt werden – einfach, weil jemand es so will. Genauso gilt aber auch: Viele Menschen arbeiten nicht aus einer Laune heraus in Teilzeit, sondern weil Betreuung, Pflege oder fehlende Infrastruktur ihnen gar keine andere Wahl lassen. Wer mehr Arbeit will, muss die Bedingungen verbessern – nicht die Lebensrealität der Menschen in Frage stellen.

Wir Freie Demokraten gehen den Weg, Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu verbessern, das Erwerbspotenzial von Frauen zu heben und qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland schneller und unbürokratischer in Arbeit zu bringen. Und wenn die MIT wirklich etwas für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit tun will, dann sollte sie auch steuerpolitisch liefern: Deutschland muss für High Potentials aus aller Welt attraktiver werden – denn hohe Abgaben und komplizierte Regeln sind eine echte Hürde, die viele Fachkräfte von einer Migration nach Deutschland abhält.

Außerdem gilt: Wer zusätzliche Arbeitsstunden will, sollte Mehrarbeit auch belohnen – zum Beispiel durch steuerfreie Zuschläge für Mehrarbeit am Wochenende oder für zusätzliche Schichten. Frau Connemann könnte daran ganz konkret mitarbeiten. Dann entstehen mehr Stunden durch bessere Anreize – und nicht durch neue Begründungspflichten.

Individuelle Midifile Erstellung Playback-Erstellung

Gerade vom Wirtschaftsflügel der CDU würde ich erwarten, dass er auf die Stärke unserer Sozialpartnerschaft vertraut: Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite finden in der Praxis oft bessere und passgenauere Lösungen als pauschale Vorgaben aus der Politik. Wer den Arbeitsmarkt wirklich stärken will, sollte Menschen nicht bevormunden, sondern Arbeit attraktiver machen.“

***
Text: FDP Rheinland-Pfalz

Das könnte Sie auch interessieren ...

Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer: Warum sie für gesunden Schlaf so entscheidend ist

Schlafprobleme: Warum immer mehr Menschen schlecht schlafen – und was dahintersteckt

Schlafapnoe erkennen: Symptome, Gefahren und Warnzeichen

Lesung in Mannheim mit Musik: Eine Hommage an Agatha Christie

BBS Boppard engagiert sich gemeinsam mit der DKMS gegen Blutkrebs

Sozialverband VdK: Patientenorganisationen fordern mutige Reform der ambulanten Versorgung

Carnaval Brasileiro in Kaiserslautern - Großer Kostümball am 7. Februar in der Fruchthalle

Schnieder (CDU) zu verschwundenen Asylbewerbern in Rheinland-Pfalz: „Das ist ein ordnungspolitischer Offenbarunseid."

Veranstaltungen zum Weltfrauentag 2026 in Bremen

Seniorenkappensitzung Saarbrücken in der Saarlandhalle am 8. Februar

Innere Balance finden: Neue Kräfte tanken und entspannen mit der Herz-Waage-Funktion

Gesundheitsratgeber: Ohne Magnesium läuft in unserem Körper so gut wie nichts

Landesgartenschau 2026 in Ellwangen

Tag der offenen Tür in der Musikschule Frankfurt (Oder)

Sozialverband VdK: Mit dieser Gesundheitspolitik zahlen Patienten nur drauf

ALS Krankheit erklärt: Warum Influencerin Sara Bennett mit 39 starb – Symptome, Verlauf, Hilfe

Schlagworte: #26.01.2026 #Aktuell #Arbeit und Leistung müssen sich wieder mehr lohnen #Begründungspflicht für Teilzeit #CDU #FDP #FDP Rheinland-Pfalz #Freiheit #Nachrichten #News #Politik

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com