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FDP Rheinland-Pfalz: Verantwortung übernehmen. Vertrauen zurückgewinnen

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FDP Rheinland-Pfalz: Verantwortung übernehmen. Vertrauen zurückgewinnenPersönliche Erklärung der FDP-Landesvorsitzenden Daniela Schmitt

Daniela Schmitt, die Vorsitzende der FDP Rheinland-Pfalz, hat sich in einem soeben versendeten Mailing an alle Mitglieder wie folgt geäußert:

„Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,

wir haben heute im Landesvorstand in einer ersten Sitzung offen und ehrlich über die Wahlniederlage bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl gesprochen. Dieses Ergebnis ist für uns ein tiefer Einschnitt. Ich trage als Spitzenkandidatin und Vorsitzende der Partei dafür die Verantwortung.

Verantwortung zu übernehmen bedeutet für mich, im Sinne unserer Partei jetzt für einen geordneten Übergang mit einem klaren Fahrplan zu sorgen. Dazu wird auch eine intensive Beratung zur künftigen inhaltlichen und strukturellen Aufstellung der Freien Demokraten gehören. Gemeinsam mit dem geschäftsführenden Landesvorstand habe ich vorgeschlagen, dass beim kommenden Landesparteitag am 9. Mai 2026 ein neuer Vorstand gewählt wird. Der erweiterte Landesvorstand ist diesem Vorschlag gefolgt.

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Ich danke allen Mitgliedern, Unterstützerinnen und Unterstützern, die in herausfordernden Zeiten mit großem Einsatz für die Freien Demokraten gekämpft haben. Gerade jetzt kommt es auf unsere kommunalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger an, die vor Ort täglich Verantwortung übernehmen und liberale Politik sichtbar machen. Auch aus der außerparlamentarischen Opposition werden wir Freie Demokraten eine klare liberale Stimme bleiben – selbstbewusst und mit dem festen Willen, Vertrauen zurückzugewinnen.

Die Freiheit lebt in der demokratischen Mitte unseres Landes. Und sie wird auch wieder Teil unserer Parlamente sein.“

***
Text: FDP Rheinland-Pfalz

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