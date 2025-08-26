Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Filmabend im Hospiz Am Wasserturm in Rodgau am 3. September: „Der geilste Tag“ mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz

Filmabend im Hospiz Am Wasserturm in Rodgau am 3. September: „Der geilste Tagmit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz – Am 3. September zeigt das Hospiz Am Wasserturm in Rodgau den Film „Der geilste Tag“. Beginn ist um 19 Uhr. Interessierte sind herzlich eingeladen, eine Anmeldung ist nicht nötig. Das Hospiz befindet sich in der Straße Am Wasserturm 15.

Mit insgesamt vier Filmabenden setzt das Hospiz Am Wasserturm in diesem Jahr seine Veranstaltungsreihe „Mittwochs im Hospiz“ fort. Die Filme beschäftigen sich mit dem großen Thema Sterben ist ein Teil des Lebens. Im Anschluss an den Film ist jeweils Zeit, mit dem Leitungsteam, der Seelsorgerin und mit Hospizmitarbeiterinnen ins Gespräch zu kommen. Interessierte sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei. Die Termine der Filmabende 2025 stehen auf der Website www.mission-leben.de/hospiz (Termine & Veranstaltungen). Trägerin des Hospizes Am Wasserturm ist das gemeinnützige und diakonische Unternehmen Mission Leben aus Darmstadt.

„Der geilste Tag“ ist eine deutsche Tragikomödie des Regisseurs und Drehbuchautors Florian David Fitz aus dem Jahr 2016. In den Hauptrollen sind Matthias Schweighöfer und Fitz zu sehen. Zum Inhalt: Der kauzige, sehr ehrgeizige Pianist Andi und der Lebenskünstler Benno haben nur eines gemeinsam: Sie werden bald sterben – und landen deshalb im Hospiz, das sich aber bald als suboptimale letzte Lebensstation entpuppt. Also beschließen die beiden, den geilsten Tag ihres Lebens zu genießen: Weil sie bei ihrer sehr begrenzten Lebenserwartung keinen Knast fürchten müssen, reisen sie mit erschwindeltem Geld nach Afrika. Doch der Trip ist für den hypochondrischen Andi anfangs ein Albtraum und auch für Benno eine große Herausforderung, da er sich zum ersten Mal seiner Vergangenheit stellen muss. Über lustige, tragische, dramatische und auch gefährliche Etappen führt das Abenteuer schließlich zu ihrem eigentlichen Ziel – nämlich die Erkenntnis, dass man sein Leben selbst in die Hand nehmen muss, um es nicht zu verpassen.

Haben Sie Fragen?

Claudia Bauer-Herzog, Hospizleiterin
Tel. 06106 – 6 27 81 – 0 | E-Mail ho******************@***********en.de
Hospiz Am Wasserturm | Am Wasserturm 15 | 63110 Rodgau

Mission Leben – Im Alter gGmbH | Schöfferstraße 12 | 64295 Darmstadt | www.mission-leben.de

Kurzinfo: Hospiz Am Wasserturm

Das Hospiz Am Wasserturm liegt auf einem parkähnlichen Grundstück in Rodgau-Jügesheim. Es verfügt über 12 Einzelzimmer. Trägerin des Hospizbetriebs ist Mission Leben. Initiatorin und Förderstiftung des Hospizes ist die Hospiz Stiftung Rotary Rodgau. Das Hospiz steht Menschen jedes Glaubens oder jeder Weltanschauung offen.

Kurzinfo: Mission Leben

Seit 1849 hilft Mission Leben Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Wir unterstützen und begleiten junge und alte Menschen, Personen mit Pflegebedarf, am Lebensende, mit einer Behinderung oder in sozialen Notlagen. Im Großraum Rhein-Main betreiben wir rund 50 soziale Einrichtungen und die Akademie für Pflege- und Sozialberufe.

***
Text: mission-leben.de

