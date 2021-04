Hannover (NI) – Stadtentwicklung: Es darf wieder flaniert werden: Die Sanierung der Wegedecke am Maschsee-Nordufer ist abgeschlossen. Heute Mittag (16. April) wurde die Absperrung entfernt.

Der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün hat auf rund 11.000 Quadratmetern in rund fünfmonatiger Bauzeit die sogenannte „wassergebundene Decke“ saniert. Ein Teil davon wurde in den vergangenen Wochen zum Trocknen und Aushärten benötigt. Die teilweise sehr kalte und feuchte Witterung im Winter hat die Arbeiten im Ablauf beeinflusst. Die Kosten des Vorhabens beliefen sich auf rund 300.000 Euro.

Der Boden wurde je nach Schäden und Belastung bis zu einer Tiefe von 25 bis 50 Zentimetern abgetragen. Durch den Einbau von stabilisierenden engmaschigen Geogittern auf dem Baugrund und von rund 3.000 Kubikmetern neuem Schottermaterial unter der abschließenden Wegedecke wurden die notwendige Tragfähigkeit für das zukünftige Befahren der Flächen wiederhergestellt. In diesem Zusammenhang wurden auch alle Sitzbänke am Nordufer abgebaut und überarbeitet. Die meisten Sitzgelegenheiten sind wieder aufgestellt worden. In den kommenden Wochen werden die restlichen Restaurierungen beendet und die Bänke aufgestellt. Die wassergebundene Wegedecke im Bereich des „Fackelträgers“ wird nach Abschluss der Sanierung der Säule überarbeitet.

Die jahrelangen Beanspruchungen der wassergebundenen Wegedecke hatten ihre Spuren hinterlassen. Die Flächen insbesondere vor dem Courtyard-Hotel waren sehr uneben, sodass sich dort immer wieder Pfützen bildeten. Ursache war der wasserbeeinflusste und daher sehr weiche Maschboden als Baugrund. Wegen des erforderlichen Schwerlastverkehrs für die Aufbauarbeiten zum jährlich stattfindenden Maschseefest war es zu ungleichmäßigen Verschiebungen und Setzungen im Bodenbereich gekommen, die zu den Unebenheiten führten. Zudem behinderte der verdichtete Boden den Wasserabfluss und förderte die Pfützenbildung.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass coronabedingt am Nordufer des Maschsees sowie am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer von 9 bis 21 Uhr die sogenannte Maskenpflicht gilt.

Die Pressemitteilung im Original finden Sie unter: www.presseservice-hannover.de