Hessische Erfolgsgeschichte geht weiter: Achtes Promotionszentrum an Hessens Hochschulen für Angewandte Wissenschaften – Daniel May, Sprecher für Hochschulen für Angewandte Wissenschaften der GRÜNEN Landtagsfraktion:
„Wir gratulieren den vier beteiligten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAWen) zum neuen Promotionszentrum ‚Systemintegrierte Ingenieurwissenschaft‘. Damit geht die hessische Erfolgsgeschichte beim Promotionsrecht für HAWen weiter. Das ist eine tolle Nachricht für die anwendungsorientierte Forschung in Hessen. Flankierend zur Einführung des Promotionsrechts im Jahr 2016 hat die schwarz-grüne Vorgängerregierung den HAWen erstmals auch eigenständige Mittel für die Forschungsförderung sowie zum Aufbau eines akademischen Mittelbaus – also für Personal in Forschung und Lehre zusätzlich zu Professor*innen – zur Verfügung gestellt. Mit Erfolg: So konnte jenseits des Ausbaus der Forschungsaktivitäten und der positiven Entwicklung der Promotionszahlen auch die Betreuungsrelation in der Lehre verbessert werden. Es ist bitter, dass diese Errungenschaften angesichts des schwarz-roten Kürzungs-Hochschulpakts nun auf dem Spiel stehen.“
