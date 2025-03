Historische Ereignisse am 10. März – Ein Rückblick in der Geschichte

Der 10. März ist ein Tag, der in der Geschichte viele bedeutende Wendepunkte mit sich brachte – vom ersten Telefongespräch der Menschheit über tragische Unglücke bis hin zu politischen Entscheidungen mit weltweiter Tragkraft. Besonders prägend bleibt wohl der 10. März 1876, an dem Alexander Graham Bell das erste Telefongespräch führte – ein Meilenstein, der die globale Kommunikation für immer veränderte.

1535 – Erste Europäer auf den Galapagosinseln

Durch eine unerwartete Wendung der Reise gelangte der spanische Bischof Tomás de Berlanga auf die Galapagosinseln. Damit waren die ersten Europäer auf dem abgelegenen Archipel angekommen – ein Zufall, der später zur wissenschaftlichen Entdeckung eines einzigartigen Ökosystems führte.

1801 – Erste Volkszählung in Großbritannien

In Großbritannien wurde erstmals eine offizielle Volkszählung durchgeführt. Damit begann eine neue Ära der systematischen Bevölkerungsstatistik, die heute eine Grundlage staatlicher Planung bildet.

1804 – Louisiana wird an die USA übergeben

In einer feierlichen Zeremonie in St. Louis wurde das sogenannte Louisiana Territory offiziell von Frankreich an die Vereinigten Staaten übergeben – ein entscheidender Schritt für die territoriale Expansion der USA nach dem Louisiana Purchase.

1867 – Neues Wiener Tagblatt erscheint erstmals

Mit der ersten Ausgabe des Neuen Wiener Tagblattes betrat eine Zeitung die mediale Bühne, die bald zu den auflagenstärksten Blättern Österreichs werden sollte. Sie prägte die Medienlandschaft des Landes maßgeblich bis 1938.

1876 – Erstes Telefongespräch der Welt

Alexander Graham Bell sprach am 10. März 1876 die berühmten Worte: „Mr. Watson, kommen Sie her, ich möchte Sie sehen.“ – das erste übertragene Telefongespräch der Welt. Ein historischer Moment, der die Kommunikationswelt revolutionierte.

1891 – Patent für automatisches Telefonsystem

Der US-Amerikaner Almon Strowger erhielt ein Patent für den sogenannten Strowger Switch – ein Schrittschaltwähler, der die Grundlage für automatisierte Telefonvermittlungen legte. Eine technische Innovation mit globalem Einfluss.

1899 – Frankreich führt Führerschein mit Prüfung ein

Frankreich führte per Dekret den Führerschein mit verpflichtender Fahrprüfung ein. Damit wurde ein grundlegender Schritt in Richtung geregelten Straßenverkehrs und Fahrsicherheit gesetzt.

1905 – Gründung des FC Chelsea in London

Der FC Chelsea wurde im Londoner Stadtteil Fulham gegründet. Heute zählt der Club zu den bekanntesten Fußballvereinen der Welt und ist ein fester Bestandteil des englischen Profifußballs.

1906 – U-Bahn-Strecke in London nimmt Betrieb auf

Die Baker Street & Waterloo Railway – heute Teil der London Underground – nahm ihren Betrieb auf. Der Streckenabschnitt zwischen Baker Street und Kennington Road war ein weiterer Schritt in der Entwicklung des modernen Nahverkehrs.

1906 – Grubenunglück von Courrières fordert 1.099 Leben

Ein tragisches Kapitel ereignete sich im französischen Courrières: Eine unterirdische Explosion in einem Kohlebergwerk forderte 1.099 Menschenleben – das schwerste Grubenunglück Europas bis heute.

1911 – Frankreich stellt auf Westeuropäische Zeit um

Frankreich verabschiedete sich von der Pariser Zeit und stellte auf die Westeuropäische Zeit um, orientiert am Nullmeridian von Greenwich. Ein Schritt zur internationalen Zeitvereinheitlichung.

1923 – FC Villarreal wird gegründet

In Spanien wurde der Fußballclub FC Villarreal gegründet. Der Verein entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem festen Bestandteil der Primera División und repräsentiert heute erfolgreich den spanischen Fußball.

1931 – Antiker Mondkalender in Ägypten entdeckt

In Ägypten wurde bei Ausgrabungen der sogenannte Tebtunis-Mondkalender entdeckt – ein bedeutendes Zeugnis antiker Zeitrechnung aus dem zweiten Jahrhundert v. Chr.

1945 – Sprengung der Eisenbahnbrücke in Wesel

Kurz vor Kriegsende sprengte die Wehrmacht die Eisenbahnbrücke bei Wesel – die letzte Rheinbrücke unter deutscher Kontrolle. Ein symbolischer Akt der Zerstörung in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs.

1949 – Musterschutz für Skibob von Engelbert Brenter

Engelbert Brenter aus Österreich erhielt den Musterschutz für seinen Skibob – ein innovatives Wintersportgerät, das später zahlreiche Wintersportfans begeisterte.

1985 – Wahlsieg für CDU und FDP in Berlin

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wurde die Regierungskoalition aus CDU und FDP unter Eberhard Diepgen bestätigt. Die SPD hingegen erlitt ihr schwächstes Ergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg – ein politischer Einschnitt für die Partei.

1985 – Katarina Witt verteidigt ihren WM-Titel

Katarina Witt, Ausnahmesportlerin aus der DDR, konnte ihren Titel bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Tokio erfolgreich verteidigen und schrieb damit erneut Sportgeschichte.

1987 – Vatikan verurteilt künstliche Befruchtung

Der Vatikan sprach sich offiziell gegen künstliche Befruchtung und Leihmutterschaft aus. Diese moralische Positionierung sorgte weltweit für Diskussionen und Kritik.

1998 – Trapattonis Wutrede beim FC Bayern

FC-Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni sorgte mit einer denkwürdigen Pressekonferenz für Aufsehen. Seine Aussage „Ich habe fertig“ wurde zur Kultphrase im deutschen Fußball und ist bis heute unvergessen.

2000 – Dotcom-Blase erreicht ihren Höhepunkt

Der Aktienindex NEMAX 50 sowie die NASDAQ erreichten neue Höchststände. Kurz darauf platzte die Dotcom-Blase – ein Wendepunkt in der Börsengeschichte mit verheerenden wirtschaftlichen Folgen.

2001 – Gründung der Free Software Foundation Europe

Die Free Software Foundation Europe nahm ihre Arbeit auf. Das Ziel: Förderung freier Software und digitale Freiheitsrechte in Europa. Ihr erster Präsident war der Informatiker Georg Greve.

2007 – George W. Bush besucht Kolumbien

George W. Bush reiste als erster US-Präsident seit Ronald Reagan nach Bogotá. Der Besuch in Kolumbien war von massiven Protesten gegen seine Politik begleitet und sorgte international für Schlagzeilen.

Der 10. März zeigt, wie facettenreich Geschichte sein kann – voller Fortschritt, Tragödien, politischer Umbrüche und sportlicher Glanzmomente. Ein Tag, der viele Spuren in der Weltgeschichte hinterlassen hat.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt