Historische Ereignisse am 15. März – Ein Rückblick in der Geschichte

Der 15. März hat sich im Lauf der Geschichte als ein Tag mit vielen wegweisenden Momenten erwiesen. Vom Ursprung weltberühmter Marken bis hin zu tragischen Ereignissen, die die Welt erschütterten – dieser Tag bietet eine bemerkenswerte Bandbreite historischer Entwicklungen. Besonders eindrucksvoll bleibt das weltweite Aufbegehren junger Menschen im Jahr 2019 im Rahmen der „Fridays for Future“-Bewegung. Es markiert ein globales Signal für den Klimaschutz und symbolisiert den kollektiven Wunsch nach einer besseren Zukunft.

1867 – Einführung der Postanweisung in Österreich

In Österreich wird erstmals die Postanweisung eingeführt. Dieses neue Zahlungsmittel ermöglicht es der Bevölkerung, Geldbeträge bequem per Post zu versenden – ein bedeutender Schritt hin zu einem modernen Zahlungsverkehr.

1892 – Patent für den Vorläufer der Rolltreppe

Jesse Reno erhält in den USA das Patent für ein schräges Förderband – der erste funktionale Vorläufer der Rolltreppe, die später aus dem modernen Alltag nicht mehr wegzudenken sein sollte.

1892 – Die Geburtsstunde des FC Liverpool

In Liverpool entsteht durch einen Pachtstreit ein neuer Fußballverein: Der FC Liverpool wird gegründet, nachdem der FC Everton das Stadion an der Anfield Road verlässt. Der Klub sollte sich zu einer internationalen Fußballgröße entwickeln.

1906 – Rolls-Royce wird offiziell gegründet

Henry Royce und Charles Rolls lassen ihre Automobilfirma Rolls-Royce Limited in Manchester eintragen. Der Name steht heute für Luxus, technische Präzision und automobile Eleganz.

1909 – Eröffnung des ersten Selfridges-Kaufhauses

Harry Gordon Selfridge eröffnet in der Londoner Oxford Street ein Warenhaus, das neue Maßstäbe im Einzelhandel setzt. Selfridges wird zur Ikone moderner Einkaufskultur.

1924 – Ende der Hyperinflation in Deutschland

In Deutschland werden die letzten Geldscheine im Wert von fünf Billionen Papiermark gedruckt. Mit der Einführung der Rentenmark findet die Phase der Hyperinflation ein Ende – ein Wendepunkt für die deutsche Wirtschaft.

1940 – Erstausgabe der Wochenzeitung „Das Reich“

In Deutschland erscheint erstmals die Wochenzeitung „Das Reich“. Bis 1945 entwickelt sie sich zu einem der einflussreichsten Propagandamedien des Dritten Reiches.

1951 – Gründung des Bundeskriminalamts

Das Bundeskriminalamt (BKA) wird in Wiesbaden offiziell ins Leben gerufen. Es soll als zentrale Ermittlungsbehörde die Sicherheit in der Bundesrepublik stärken.

1952 – Rekordregen auf Réunion

Auf der Insel Réunion wird mit 1870 Millimetern die größte je an einem Tag gemessene Regenmenge registriert – ein meteorologischer Weltrekord.

1956 – Broadway-Premiere von „My Fair Lady“

Das Musical „My Fair Lady“ feiert in New York seine gefeierte Uraufführung. Mit Julie Andrews und Rex Harrison wird es zu einem der erfolgreichsten Stücke der Musicalgeschichte.

1958 – Gründung des Militärgeschichtlichen Instituts der DDR

In der DDR wird das Militärgeschichtliche Institut gegründet. Es soll der ideologischen und wissenschaftlichen Aufarbeitung militärischer Themen dienen.

1961 – Kassel führt Parkscheiben ein

Kassel geht neue Wege im innerstädtischen Parkraummanagement und ist die erste deutsche Großstadt, die das Parken mit Parkscheiben offiziell einführt.

1973 – Start des „Lederhosenfilm“-Genres

Mit der Uraufführung von „Liebesgrüße aus der Lederhose“ wird ein neues, später populäres Filmgenre etabliert: der sogenannte Lederhosenfilm, bekannt für freizügigen Humor und ländliche Kulissen.

1978 – Veröffentlichung von „Oh, wie schön ist Panama“

Janosch bringt mit seinem illustrierten Kinderbuch „Oh, wie schön ist Panama“ ein Werk heraus, das Generationen begeistert. Ein Jahr später wird es mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet.

1979 – Gründung der Handelskette Jysk

In Dänemark wird die Einzelhandelskette Jysk ins Leben gerufen. Das Unternehmen expandiert rasch und wird zu einem internationalen Möbel- und Haushaltsgiganten.

1985 – Erste .com-Domain der Internetgeschichte

Das Unternehmen Symbolics registriert mit „symbolics.com“ die erste .com-Domain weltweit – ein Meilenstein im digitalen Zeitalter und der Beginn des kommerziellen Internets.

1993 – Serienstart des umweltfreundlichen „Greenfreeze“-Kühlschranks

Die Foron Hausgeräte GmbH startet die Serienfertigung des „Greenfreeze“-Kühlschranks – ein Gemeinschaftsprojekt mit Greenpeace. Es ist das erste Gerät ohne FCKW und FKW – ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz.

1996 – Fokker geht in die Insolvenz

Der niederländische Flugzeugbauer Fokker meldet Insolvenz an, nachdem sich der Mutterkonzern Daimler-Benz zurückgezogen hat. Damit endet eine traditionsreiche Ära in der europäischen Luftfahrt.

2019 – Fridays for Future mobilisiert weltweit Schüler

Rund 1,7 Millionen Schüler protestieren global unter dem Banner „Fridays for Future“ für den Klimaschutz. Es ist eine der größten Jugendbewegungen der Neuzeit und setzt ein starkes politisches Zeichen.

2019 – Terroranschlag in Christchurch erschüttert die Welt

Ein islamfeindlicher Attentäter verübt in Christchurch, Neuseeland, einen brutalen Anschlag auf zwei Moscheen. 51 Menschen sterben. Die Tat löst weltweit Entsetzen und Debatten über Rassismus und Extremismus aus.

Ein Rückblick auf den 15. März zeigt, wie vielfältig Geschichte geschrieben wird – zwischen Fortschritt, Kultur, Katastrophe und Hoffnung.

