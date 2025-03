Historische Ereignisse am 14. März – Ein Rückblick in der Geschichte

Der 14. März steht historisch für zahlreiche bedeutende Entwicklungen – von technischen Erfindungen über politische Meilensteine bis hin zu kulturellen Ereignissen. Besonders herausragend ist der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 1991, der das damalige Namensrecht als verfassungswidrig erklärte – ein wichtiger Schritt für die Gleichberechtigung in Deutschland. Doch auch viele andere Geschehnisse haben diesen Tag geprägt. Ein Blick zurück zeigt, wie facettenreich die Geschichte an einem einzigen Datum sein kann.

1794 – Patent für die Egreniermaschine revolutioniert die Baumwollverarbeitung

Eli Whitney erhält in den Vereinigten Staaten das Patent für die von ihm entwickelte Egreniermaschine. Die Erfindung erleichtert die Entkörnung von Baumwolle erheblich und macht den Anbau in den Südstaaten wirtschaftlich attraktiv. Zugleich steigt der Bedarf an Arbeitskräften – Sklaverei wird dadurch weiter zementiert und ausgebaut.

1875 – Bankgesetz ebnet Weg zur Reichsbank

Mit der Verabschiedung des Bankgesetzes legt das Deutsche Reich den Grundstein für ein einheitliches Bankensystem. Ab dem 1. Januar 1876 wird die Reichsbank als zentrale Notenbank eingeführt – ein bedeutender Schritt in der deutschen Finanzgeschichte.

1907 – Börsenturbulenzen an der New Yorker Börse

An der New York Stock Exchange kommt es zu massiven Aktienverkäufen, die den Dow Jones Index um über acht Prozent einbrechen lassen. Die Unsicherheit der Anleger markiert den Beginn einer Entwicklung, die später in die Panik von 1907 mündet – eine der ersten großen Finanzkrisen des 20. Jahrhunderts.

1950 – FBI veröffentlicht erste Liste der meistgesuchten Verbrecher

Erstmals veröffentlicht das FBI eine Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen. Die sogenannte „Ten Most Wanted“-Liste wird zu einem festen Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit der US-Behörde und zu einem Symbol für die Jagd auf gefährliche Kriminelle.

1964 – Urteil gegen Jack Ruby sorgt für Aufsehen

Ein Gericht in Dallas spricht Jack Ruby wegen des Mordes an Lee Harvey Oswald, dem mutmaßlichen Attentäter von John F. Kennedy, schuldig. Das Urteil wird später aufgehoben – doch die Tat und der Fall bleiben bis heute ein Thema für Spekulationen und Verschwörungstheorien.

1971 – SPD behauptet Mehrheit in West-Berlin

Bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus in Berlin gelingt es der SPD unter Bürgermeister Klaus Schütz, ihre absolute Mehrheit knapp zu verteidigen. Damit bleibt die Partei weiter tonangebend in der politischen Landschaft West-Berlins.

1973 – Kino-Flop mit Musicalfilm „Lost Horizon“

In den USA startet der Musicalfilm „Lost Horizon“. Trotz namhafter Besetzung wird der Film ein kommerzielles Desaster und zählt heute zu den größten Flops der Kinogeschichte.

1982 – Metallica spielt erstes Konzert

In Anaheim steht eine Metalband erstmals auf der Bühne, die später Musikgeschichte schreiben wird: Metallica gibt ihr erstes Konzert in der Radio City Hall – ein Startschuss für eine der erfolgreichsten Metal-Karrieren aller Zeiten.

1991 – Bundesverfassungsgericht stärkt Gleichberechtigung im Namensrecht

In Karlsruhe erklärt das Bundesverfassungsgericht das damalige Namensrecht für verfassungswidrig. Bis dahin musste die Ehefrau den Nachnamen des Mannes annehmen, wenn keine Einigung erzielt wurde. Das Urteil gilt als ein bedeutender Fortschritt in Richtung Gleichstellung.

1996 – Metro AG entsteht durch Fusion deutscher Handelsriesen

Vier deutsche Handelsunternehmen schließen sich zur Metro AG zusammen. Daraus entsteht ein Handelskonzern, der unter anderem Galeria Kaufhof, Media Markt, Saturn und weitere Marken unter seinem Dach vereint und den Einzelhandel in Deutschland prägt.

2002 – Xbox startet in Europa

Die von Microsoft entwickelte Spielekonsole Xbox wird auf dem europäischen Markt eingeführt. Sie bringt frischen Wind in die Gaming-Welt und läutet eine neue Ära des digitalen Spielens ein.

2003 – Westerscheldetunnel in den Niederlanden eröffnet

Der Westerscheldetunnel wird für den Verkehr freigegeben. Er ist der längste Straßentunnel der Niederlande und verbindet wichtige Verkehrsachsen – ein Meilenstein der Infrastrukturentwicklung.

2004 – Putin bei Präsidentschaftswahl klar bestätigt

In Russland wird Wladimir Putin mit über 70 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Die Wahl wird international kritisch betrachtet – unter anderem von der OSZE, die demokratische Mängel feststellt.

2018 – Merkel erneut zur Bundeskanzlerin gewählt

Die 24. Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland nimmt Gestalt an: Angela Merkel wird zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt. Die Große Koalition aus CDU/CSU und SPD setzt ihre Zusammenarbeit fort – ein erneuter Beleg für die Stabilität des deutschen Regierungssystems.

Der 14. März steht für Wendepunkte in Politik, Gesellschaft, Kultur und Technik. Viele dieser historischen Ereignisse wirken bis heute nach – als Mahnung, Inspiration oder Grundlage unserer Gegenwart.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt