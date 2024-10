Historische Ereignisse am 15. Oktober

Posted in

Am 15. Oktober hat sich in der Geschichte vieles ereignet, doch das bedeutendste Ereignis könnte die Einführung des Gregorianischen Kalenders im Jahr 1582 gewesen sein. Dieser Kalender prägt bis heute unseren Umgang mit der Zeitrechnung und war ein Wendepunkt in der historischen Zeitgestaltung. Auch wenn andere Nationen erst später folgten, markierte der 15. Oktober 1582 den Beginn einer neuen Ära der Zeitmessung. Im Folgenden finden sich weitere historische Ereignisse, die an diesem Tag stattfanden:

1582: Mit Einführung des Gregorianischen Kalenders werden 10 Tage übersprungen

Am 4. Oktober 1582 trat der Gregorianische Kalender in Kraft, benannt nach Papst Gregor XIII. Dies führte dazu, dass die nächsten zehn Tage aus dem Kalender gestrichen wurden, und der 15. Oktober war der erste Tag der neuen Zeitrechnung. Viele europäische Länder übernahmen den Kalender erst später, doch diese Reform war ein entscheidender Schritt zur Vereinheitlichung der Zeitmessung.

1669: Gründung der Universität Innsbruck

Am 15. Oktober 1669 gründete Kaiser Leopold I. die Universität Innsbruck. Sie wurde eine wichtige Bildungsinstitution in Österreich und zählt heute zu den bedeutendsten Universitäten des Landes.

1815: Napoléon Bonaparte betritt St. Helena

Nach seiner endgültigen Niederlage wurde Napoléon Bonaparte ins Exil auf die Insel St. Helena verbannt, wo er am 15. Oktober 1815 eintraf. Auf dieser abgelegenen Insel im Südatlantik verbrachte er die letzten Jahre seines Lebens.

1828: Uraufführung der Oper Die Räuberbraut

In Frankfurt am Main wurde am 15. Oktober 1828 die Oper Die Räuberbraut von Ferdinand Ries uraufgeführt. Diese Oper gehört zu den weniger bekannten Werken des Komponisten, der Schüler von Ludwig van Beethoven war.

1835: Beginn der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank

Die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank nahm am 15. Oktober 1835 in München ihren Geschäftsbetrieb auf. Sie ist ein Vorläuferinstitut der heutigen Unicredit Bank und trug wesentlich zur Entwicklung des Finanzwesens in Deutschland bei.

1842: Karl Marx wird Redakteur der Rheinischen Zeitung

Am 15. Oktober 1842 übernahm Karl Marx die Redaktionsleitung der Rheinischen Zeitung. In dieser Position formte er seine ersten politischen Ideen und legte den Grundstein für seine späteren Arbeiten als Philosoph und Ökonom.

1856: Gründung der Norddeutschen Bank

Die Norddeutsche Bank wurde am 15. Oktober 1856 in Hamburg gegründet. Obwohl ursprünglich geplant war, Banknoten auszugeben, wurde davon abgesehen. Die Bank ging später in der Deutschen Bank auf.

1880: Vollendung des Kölner Doms

Am 15. Oktober 1880 wurde die Vollendung des Kölner Doms gefeiert. Der Bau hatte 632 Jahre zuvor begonnen und wurde zu einem Symbol deutscher Architektur und Kultur.

1905: Start der Comicreihe Little Nemo

In der Tageszeitung New York Herald begann am 15. Oktober 1905 die Comicreihe Little Nemo, die von Winsor McCay erfunden und gezeichnet wurde. Sie gilt als eine der einflussreichsten Comicreihen der Geschichte.

1933: Grundsteinlegung für das Haus der deutschen Kunst

Adolf Hitler legte am 15. Oktober 1933 in München den Grundstein für das Haus der deutschen Kunst, den ersten Monumentalbau des nationalsozialistischen Regimes. Es diente dazu, die nationalsozialistische Ideologie durch Kunst zu verbreiten.

1940: Uraufführung von Chaplins Der große Diktator

Am 15. Oktober 1940 wurde Charlie Chaplins Satire Der große Diktator in den USA uraufgeführt. Der Film kritisierte auf humorvolle Weise Adolf Hitler und den Nationalsozialismus.

1950: Erste Wahl zur Volkskammer der DDR

Die erste Wahl zur Volkskammer der DDR fand am 15. Oktober 1950 statt. Die von der SED dominierte Einheitsliste der Nationalen Front erhielt offiziell 99,7 Prozent der Stimmen, was die mangelnde Demokratie in der DDR widerspiegelte.

1963: Ludwig Erhard wird Bundeskanzler

Am 15. Oktober 1963 wurde Ludwig Erhard zum zweiten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Er folgte auf Konrad Adenauer und prägte die deutsche Nachkriegszeit als Architekt des Wirtschaftswunders.

1966: Schaffung des Guadalupe-Mountains-Nationalparks

Im westlichen Texas wurde am 15. Oktober 1966 der Guadalupe-Mountains-Nationalpark gegründet. Er schützt eine der größten natürlichen Berglandschaften in der Region und zieht viele Naturfreunde an.

1982: Start der neuen Kalenderperiode

Am 15. Oktober 1982 begann eine neue Kalenderperiode im Gregorianischen Kalender, die sich alle 400 Jahre wiederholt. Diese Periode bestimmt den Ablauf der Schalttage und der Wochentage in den kommenden Jahrhunderten.

1990: Bekanntgabe des Friedensnobelpreises an Michail Gorbatschow

Am 15. Oktober 1990 wurde die Verleihung des Friedensnobelpreises an den sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow bekanntgegeben. Diese Auszeichnung würdigte seinen Beitrag zur Beendigung des Kalten Krieges und zur Reform der Sowjetunion.

2008: Dow Jones erlebt schweren Kurseinbruch

Am 15. Oktober 2008 rutschte der Aktienindex Dow Jones um 7,87 Prozent ab. Es war der bis dahin stärkste Kurseinbruch seit dem Schwarzen Montag im Jahr 1987 und ein Zeichen für die schwere Finanzkrise, die die Weltwirtschaft erschütterte.

2010: Durchstich des Gotthard-Basistunnels

Nach fast 11 Jahren Bauzeit wurde am 15. Oktober 2010 der Durchstich der ersten Röhre des Gotthard-Basistunnels gefeiert. Dieses gigantische Bauprojekt war ein Meilenstein in der europäischen Verkehrsinfrastruktur.

Der 15. Oktober ist ein Tag, an dem zahlreiche historische Ereignisse stattfanden, die unsere Welt in unterschiedlichen Bereichen nachhaltig geprägt haben.

