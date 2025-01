Historische Ereignisse am 19. Januar

Posted in

Ein Rückblick auf den 19. Januar: Historische Meilensteine im Wandel der Zeit

Am heutigen 19. Januar blicken wir auf eine Vielzahl bemerkenswerter Ereignisse zurück, die in den Geschichtsbüchern festgehalten sind. Besonders hervorzuheben ist die Landung der japanischen Mondsonde SLIM im Jahr 2024, die einen bedeutenden Fortschritt in der Erforschung unseres Erdtrabanten darstellt. Doch auch andere Ereignisse haben diesen Tag geprägt – ein Streifzug durch die Geschichte zeigt uns die Vielfalt und Tragweite der Geschehnisse.

1806: Briten besetzen das Kap der Guten Hoffnung

Elf Tage nach der Rückeroberung der Kapkolonie von der Batavischen Republik nehmen die Briten auch das Kap der Guten Hoffnung ein und sichern sich eine strategisch wichtige Position für den Seehandel.

1838: Gründung des Mainzer Carneval-Vereins

Mit der Gründung des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) entsteht der erste Karnevalsverein der Stadt, der die Tradition des Fastnachtsbrauchtums bis heute prägt.

1879: Geburt eines außergewöhnlichen Neugeborenen

Anna Bates bringt in Ohio das schwerste bekannte Neugeborene zur Welt. Das Kind wiegt 10,6 Kilogramm, misst 76 Zentimeter und verstirbt elf Stunden nach der Geburt.

1905: Erster alpiner Torlauf in Niederösterreich

Der Pionier Mathias Zdarsky organisiert auf dem Muckenkogel bei Lilienfeld den ersten alpinen Torlauf und begründet damit den modernen Skisport.

1915: Patent für die Neonröhre

Georges Claude erhält vom US-Patentamt das Patent auf die Neonröhre, eine bahnbrechende Entwicklung für die Lichtwerbung und Beleuchtungstechnik.

1919: Frauenwahlrecht in Deutschland

Erstmals dürfen Frauen bei der Wahl zur Deutschen Nationalversammlung aktiv und passiv teilnehmen, ein Meilenstein in der Gleichstellung der Geschlechter.

1921: Gründung von Sporting Braga

Der portugiesische Fußballverein Sporting Braga wird ins Leben gerufen und prägt seither die Sportlandschaft des Landes.

1925: Hagström wird gegründet

Albin Hagström gründet in Schweden das Unternehmen Hagström, das für seine hochwertigen Musikinstrumente bekannt wird.

1934: Antrag auf Patent für die Hammondorgel

Laurens Hammond beantragt in den USA den Patentschutz für die von ihm entwickelte elektronische Orgel, die später Musikgeschichte schreibt.

1953: Uraufführung von Wonderful Town

Das Musical Wonderful Town von Leonard Bernstein feiert im Shubert Theater in New Haven seine Premiere und wird ein Klassiker des Genres.

1955: Produktionsstart des Goggomobils

In den Dingolfinger Hans-Glas-Werken läuft das erste Goggomobil vom Band und wird zum Symbol für den deutschen Wirtschaftswunder-Zeitgeist.

1956: Premiere von Charleys Tante

Die Filmkomödie mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle wird in Köln uraufgeführt und begeistert das Publikum.

1965: Start der Gemini-2-Mission

Die USA testen bei der unbemannten Gemini-2-Mission erfolgreich den Wiedereintritt eines Flugkörpers in die Erdatmosphäre.

1973: Erster Prix de Lausanne

In Lausanne findet der erste Wettbewerb junger Tänzer um den Prix de Lausanne statt, der talentierten Tänzern weltweit Türen öffnet.

1978: Letzter VW Käfer aus europäischer Produktion

Im Volkswagenwerk Emden wird der letzte in Europa gefertigte VW Käfer produziert, ein Ende einer Ära des automobilen Klassikers.

1998: Gründung des EHC München

Die Eishockeymannschaft EHC München wird in der bayrischen Landeshauptstadt gegründet und etabliert sich als feste Größe im deutschen Eishockey.

1999: Urteil zum Rauchverbot am Arbeitsplatz

Das Bundesarbeitsgericht entscheidet, dass ein generelles Rauchverbot des Arbeitgebers am Arbeitsplatz rechtmäßig ist.

2006: Start der NASA-Sonde New Horizons

Die NASA schickt die Raumsonde New Horizons auf ihre Reise zum Pluto. Dies ist der Start eines der bedeutendsten Projekte der modernen Raumfahrt.

2007: Orkan Kyrill verwüstet Europa

Der Orkan Kyrill richtet in Europa Schäden in Milliardenhöhe an und fordert 47 Menschenleben.

2013: Geschwindigkeitsrekord im alpinen Skiweltcup

Johan Clarey erreicht bei der Lauberhornabfahrt in Wengen 161,9 km/h, die höchste bisher gemessene Geschwindigkeit im alpinen Skiweltcup.

2024: Mondsonde SLIM landet auf dem Mond

Die japanische Raumfahrtbehörde JAXA feiert einen Erfolg mit der Landung der Mondsonde SLIM in der Nähe der Ebene Mare Nectaris, ein Meilenstein für die Raumfahrt.

Ein Streifzug durch die Geschichte zeigt, wie unterschiedlich und prägend die Ereignisse eines einzigen Tages sein können. Lassen wir uns von diesen Rückblicken inspirieren, die Vergangenheit zu würdigen und aus ihr zu lernen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt