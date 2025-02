Historische Ereignisse am 24. Februar – Ein Rückblick in der Geschichte

Der 24. Februar markiert zahlreiche Wendepunkte in der Geschichte, doch eines der bedeutendsten Ereignisse ist die Veröffentlichung von Charles Darwins Werk The Descent of Man im Jahr 1871. Damit legte er einen Grundstein für die moderne Evolutionsbiologie und beeinflusste unser Verständnis der menschlichen Herkunft nachhaltig. Doch auch andere wichtige Geschehnisse prägen diesen Tag – von politischen Umwälzungen über wissenschaftliche Entdeckungen bis hin zu kulturellen Meilensteinen.

1711: Händels Oper „Rinaldo“ begeistert London

Am Queen’s Theatre in London feiert die Oper Rinaldo von Georg Friedrich Händel ihre erfolgreiche Uraufführung. Es ist seine erste Oper für das englische Publikum und festigt seinen Ruf als herausragender Komponist.

1804: Großbrand zerstört Londons Theatre Royal Drury Lane

Eines der berühmtesten Theater Londons, das Theatre Royal Drury Lane, fällt erneut einem verheerenden Brand zum Opfer. Zum zweiten Mal wird das Gebäude bis auf die Grundmauern zerstört, doch es soll später wieder aufgebaut werden.

1871: Darwin veröffentlicht „The Descent of Man“

Mit seinem zweibändigen Werk The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex erweitert Charles Darwin seine Evolutionstheorie um die menschliche Abstammung und führt erstmals den Begriff „Evolution“ ein. Sein Ansatz zur sexuellen Selektion wird in der Wissenschaft bis heute diskutiert.

1905: Durchbruch beim Bau des Simplontunnels

Beim Bau des Simplontunnels zwischen der Schweiz und Italien gelingt der Durchschlag des Richtstollens. Ein Jahr später wird die Eisenbahnverbindung offiziell eröffnet und zählt zu den bedeutendsten Ingenieurleistungen dieser Zeit.

1920: Die NSDAP formiert sich

Aus der Deutschen Arbeiterpartei (DAP) geht die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) hervor. Am selben Tag verkündet Adolf Hitler im Münchner Hofbräuhaus das 25-Punkte-Programm der Partei – ein Grundstein für die späteren totalitären Strukturen des Dritten Reiches.

1921: Das Mädchen von Egtved wird entdeckt

In Jütland findet der Bauer Peder Platz einen gut erhaltenen Baumsarg aus der Bronzezeit. Wissenschaftler identifizieren darin das Mädchen von Egtved, eine der bekanntesten archäologischen Funde Dänemarks.

1938: Die erste Zahnbürste mit Nylon-Borsten

Das US-Unternehmen DuPont stellt die erste Zahnbürste mit synthetischen Nylon-Borsten vor. Diese Innovation verdrängt nach und nach Naturborsten und revolutioniert die Zahnhygiene.

1965: Walter Ulbricht besucht Ägypten

Der DDR-Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht reist nach Ägypten. Während seines Besuchs wird er mit allen Ehren empfangen, doch eine offizielle Anerkennung der DDR bleibt aus.

1969: Mariner 6 startet zum Mars

Die NASA-Raumsonde Mariner 6 startet ihre Mission zum Mars. Ziel ist es, detaillierte Bilder des Planeten zu liefern und seine Atmosphäre zu analysieren.

1969: Johnny Cash nimmt „At San Quentin“ auf

Im berüchtigten Staatsgefängnis von San Quentin gibt Johnny Cash ein legendäres Konzert und nimmt dabei das Live-Album At San Quentin auf, das später Weltruhm erlangt.

1971: Urteil zur Kunstfreiheit – Die „Mephisto-Entscheidung“

Das Bundesverfassungsgericht erklärt das Verbot von Klaus Manns Roman Mephisto für rechtmäßig. Das Urteil ist ein Grundsatzentscheid zwischen Kunstfreiheit und Persönlichkeitsrecht.

1975: Led Zeppelin veröffentlicht „Physical Graffiti“

Die britische Rockband Led Zeppelin bringt ihr Doppelalbum Physical Graffiti heraus. Es gilt als eines der bedeutendsten Werke der Rockgeschichte und erreicht Kultstatus.

1980: Einführung des Schekels in Israel

Israel ersetzt das bisherige Pfund durch den Schekel. Für zehn alte Pfund gibt es nun eine neue Einheit der Landeswährung.

1987: Die Supernova 1987A wird entdeckt

In der Großen Magellanschen Wolke wird eine Supernova gesichtet – die erste seit 1604, die mit bloßem Auge beobachtet werden kann. Ihre Entdeckung liefert wertvolle Erkenntnisse zur Sternenentwicklung.

1991: Bodenoffensive im Zweiten Golfkrieg beginnt

Die US-Armee startet im Rahmen von Operation Desert Storm die Bodenoffensive gegen den Irak. Dies markiert eine entscheidende Phase des Zweiten Golfkriegs.

1999: Karlheinz LaGrand wird in den USA hingerichtet

Der Deutsche Karlheinz LaGrand wird in Arizona durch eine Giftspritze hingerichtet. Die Exekution führt zu diplomatischen Spannungen zwischen Deutschland und den USA.

2009: Deutschland ratifiziert UN-Behindertenrechtskonvention

Mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen setzt Deutschland ein Zeichen für Inklusion. Dies führt zur Anpassung des Schulrechts und stärkt die Rechte von Menschen mit Behinderung.

2011: Letzter Start der Discovery

Das Space Shuttle Discovery hebt zum letzten Mal ab. Der Flug ins All markiert das Ende einer Ära in der Geschichte der bemannten Raumfahrt.

Die Ereignisse des 24. Februars zeigen, wie vielfältig die Geschichte an einem einzigen Tag sein kann – von bahnbrechenden wissenschaftlichen Erkenntnissen über kulturelle Meilensteine bis hin zu politischen Wendepunkten, die die Welt nachhaltig geprägt haben.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt