Historische Ereignisse am 21. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Heute ist der 21. Mai – und der Blick in die Geschichtsbücher zeigt, wie facettenreich dieser Tag im Laufe der Jahrhunderte war. Vom Entdeckergeist auf hoher See über tragische Kriminalfälle bis hin zu bahnbrechenden technischen Entwicklungen: Kaum ein anderes Ereignis steht dabei sinnbildlicher für den menschlichen Willen zur Überwindung von Grenzen wie die Atlantiküberquerung des Piloten Charles Lindbergh im Jahr 1927 – ein historischer Meilenstein der Luftfahrt. Doch auch andere Geschehnisse dieses Tages verdienen es, in Erinnerung gerufen zu werden.

1502 – Entdeckung der Insel St. Helena

Der portugiesische Seefahrer João da Nova entdeckt auf einer seiner Expeditionen im Südatlantik die abgelegene Vulkaninsel St. Helena. Später wird sie zur wichtigen Versorgungsstation auf dem Seeweg nach Asien und bekannt als letzter Aufenthaltsort von Napoleon Bonaparte in der Verbannung.

1871 – Europas erste Zahnradbahn geht in Betrieb

Mit der Eröffnung der Rigibahn in der Schweiz beginnt ein neues Kapitel im alpinen Tourismus. Die von Niklaus Riggenbach und seinem Team konstruierte Bahn erklimmt erstmals auf Zahnrädern den Rigi, einen bekannten Aussichtsberg – ein Meilenstein der Ingenieurskunst und Grundlage für viele weitere Gebirgsbahnen.

1924 – Der Mordfall Leopold und Loeb erschüttert die USA

Zwei hochintelligente Studenten begehen ein grausames Verbrechen: Nathan Leopold Junior und Richard Loeb entführen und töten den 14-jährigen Bobby Franks, um das „perfekte Verbrechen“ zu inszenieren. Der Fall wird durch den Einsatz des prominenten Anwalts Clarence Darrow berühmt und entfacht eine Diskussion über Moral, Justiz und Todesstrafe.

1927 – Lindbergh überquert den Atlantik im Alleinflug

Charles Lindbergh landet nach einem historischen Alleinflug über den Atlantik in Le Bourget bei Paris. Nach 33,5 Stunden in seiner „Spirit of St. Louis“ schreibt er Luftfahrtgeschichte und wird zum Symbol für Mut, Technik und das Zeitalter der Fernreisen.

1932 – Amelia Earhart trotzt dem Atlantik

Fünf Jahre nach Lindbergh gelingt Amelia Earhart als erster Frau der Alleinflug über den Atlantik. Trotz technischer Schwierigkeiten landet sie notfalls auf einer Weide in Nordirland – und wird zur Ikone der Luftfahrt und Emanzipation.

1936 – Der Mordfall Abe Sada schockt Japan

Ein bizarrer Kriminalfall erschüttert Tokio: Abe Sada ermordet ihren Liebhaber im Zuge eines obsessiven erotischen Spiels und trennt ihm die Genitalien ab, die sie mit sich führt. Der Fall löst einen medialen Sturm aus und prägt bis heute die Popkultur Japans.

1937 – Erste Polarstation auf einer Eisscholle

Ein sowjetisches Flugzeug setzt am Nordpol eine Forschergruppe unter Iwan Papanin ab. Die Männer errichten die erste Polarstation auf einer driftenden Eisscholle – ein wagemutiger Schritt in der Geschichte der Arktisforschung.

1952 – IBM präsentiert das erste Magnetbandlaufwerk

Mit der Einführung des IBM 726 revolutioniert der Computerkonzern die Datenspeicherung. Das erste kommerzielle Magnetbandlaufwerk legt den Grundstein für die moderne Informationsverarbeitung und den Beginn des digitalen Zeitalters.

1967 – Geburt des Windsurfens in New York

Was als Experiment beginnt, wird zur Trendsportart: Jim Drake kombiniert ein Surfbrett mit einem Segel und testet seinen „Old Yeller“ in der Jamaica Bay – das Windsurfen ist geboren. In den folgenden Jahrzehnten wird es weltweit populär.

1972 – Pietà von Michelangelo beschädigt

Ein geistig verwirrter Mann beschädigt im Petersdom das weltberühmte Kunstwerk Pietà von Michelangelo mit einem Hammer. Die Attacke sorgt für weltweite Empörung. Die Skulptur wird später aufwendig restauriert und heute durch Panzerglas geschützt.

1979 – Elton John rockt die Sowjetunion

Musikalischer Pionierakt: Elton John spielt als erster westlicher Popstar in der Sowjetunion. Die Konzertreihe in Leningrad und Moskau gilt als kultureller Meilenstein im Kalten Krieg und öffnet Türen für weitere musikalische Austauschformate.

2005 – Kingda Ka stellt Achterbahn-Weltrekord auf

Mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit von bis zu 206 km/h und einer Höhe von 139 Metern wird „Kingda Ka“ im US-Freizeitpark Six Flags zur höchsten und schnellsten Achterbahn der Welt. Der Adrenalinkick wird zum neuen Maßstab in der Freizeitindustrie.

Ob technischer Fortschritt, kulturelle Meilensteine oder erschütternde Kriminalfälle – der 21. Mai hat in vielerlei Hinsicht Spuren in der Weltgeschichte hinterlassen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt