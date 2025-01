Historische Ereignisse am 24. Januar

Am 24. Januar blickt die Welt auf eine Vielzahl bedeutender historischer Ereignisse zurück, die unser Verständnis von Entdeckungen, Wissenschaft, Kultur und Technik geprägt haben. Besonders beeindruckend ist dabei die Pionierleistung von Ferdinand Magellan, der an diesem Tag im Jahr 1521 die Insel Puka-Puka in Polynesien erreichte und damit ein neues Kapitel in der Geschichte der Weltumrundung aufschlug.

1521: Magellan erreicht die Insel Puka-Puka

Der portugiesische Entdecker Ferdinand Magellan, auf seiner Expedition zur ersten Weltumrundung, landete an diesem Tag auf der Insel Puka-Puka in Polynesien. Dieses Ereignis markiert einen wichtigen Meilenstein in der Erforschung des Pazifiks.

1600: Entdeckung der Falklandinseln durch Sebald de Weert

Der niederländische Seefahrer Sebald de Weert sichtete die Falklandinseln und benannte sie „Sebald Eilands“. Dieser Name blieb auf Seekarten bis ins 19. Jahrhundert erhalten und unterstreicht die Rolle der Niederlande in der frühen Entdeckungszeit.

1848: Beginn des Kalifornischen Goldrausches

James W. Marshalls Fund eines Goldnuggets nahe Sutter’s Mill führte zu einem Massenandrang von Glücksrittern. Der Goldrausch veränderte Kalifornien nachhaltig und trug erheblich zur Expansion der Vereinigten Staaten bei.

1857: Gründung der University of Calcutta

In Kalkutta wurde die erste moderne Universität des indischen Subkontinents gegründet. Die University of Calcutta ebnete den Weg für eine moderne akademische Bildung in Indien.

1935: Einführung des ersten Dosenbiers

In den USA wurde erstmals Dosenbier von der Gottfried Krueger Brewery Company kommerziell verkauft. Diese Innovation revolutionierte den Getränkehandel und machte Bier weltweit leichter verfügbar.

1952: Gesetz zum Schutz erwerbstätiger Mütter in Deutschland

Dieses Gesetz trat in Kraft, um werdende und stillende Mütter vor ungesunden Arbeitsbedingungen zu schützen, und markierte einen wichtigen Schritt im Arbeitsschutz für Frauen.

1962: Flucht durch einen Tunnel nach West-Berlin

28 Menschen gelang die Flucht aus der DDR durch einen Tunnel nach West-Berlin. Dieses Ereignis symbolisiert die Entschlossenheit, der Unterdrückung des Ostblocks zu entkommen.

1962: Einführung der Wehrpflicht in der DDR

Die DDR-Volkskammer führte die allgemeine Wehrpflicht ein, was eine Verschärfung der militärischen Ausrichtung der DDR markierte.

1966: Erstflug des Learjet 24

Der Learjet 24, ein modernes Geschäftsreiseflugzeug, absolvierte seinen Erstflug und setzte neue Standards für die Luftfahrtindustrie.

1975: Genesis performen „The Lamb Lies Down on Broadway“

Die britische Rockband Genesis führte ihr komplettes Konzeptalbum in Los Angeles auf, ein legendäres Ereignis für Fans progressiver Musik.

1975: Keith Jarretts „Köln Concert“

Der Jazz-Pianist Keith Jarrett improvisierte in der Kölner Oper sein weltberühmtes „Köln Concert“. Trotz schwieriger Bedingungen wurde es zum meistverkauften Solo-Jazzalbum der Geschichte.

1984: Vorstellung des ersten Apple Macintosh

Apple präsentierte den Macintosh 128, der durch seine intuitive Benutzeroberfläche und Maussteuerung die Computerwelt revolutionierte.

1986: Voyager 2 passiert den Uranus

Die Raumsonde Voyager 2 entdeckte zwei neue Ringe des Planeten Uranus, ein bedeutender Fortschritt in der Erforschung unseres Sonnensystems.

2000: Start des Nachrichtensenders N24

Mit dem Sendestart von N24 begann eine neue Ära für die deutsche Nachrichtenlandschaft, die rund um die Uhr aktuelle Informationen bot.

2004: Rücktritt von Florian Gerster

Florian Gerster, Chef der Bundesagentur für Arbeit, wurde wegen Bestechlichkeitsvorwürfen entlassen, was eine Vertrauenskrise in der Behörde auslöste.

2006: Disney übernimmt Pixar

Die Walt Disney Company gab den Kauf der Pixar Animation Studios für 7,4 Milliarden US-Dollar bekannt, was die Animationstechnologie und die Filmindustrie nachhaltig prägte.

2008: Skandal bei Société Générale

Die französische Großbank Société Générale meldete einen Verlust von 4,9 Milliarden Euro durch nicht autorisierte Handelsgeschäfte eines einzelnen Mitarbeiters, Jérôme Kerviel. Dieser Fall erlangte weltweite Aufmerksamkeit.

Die Ereignisse des 24. Januar zeigen eindrucksvoll, wie unterschiedlich Fortschritt, Innovation und historische Wendepunkte die Welt geprägt haben – von bahnbrechenden Entdeckungen bis hin zu Skandalen, die unser Verständnis von Verantwortung herausfordern.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt