Historische Ereignisse am 27. März – Ein Rückblick in der Geschichte

Am heutigen 27. März erinnern wir uns an zahlreiche Ereignisse, die die Weltgeschichte in verschiedensten Bereichen geprägt haben. Besonders das Flugzeugunglück auf Teneriffa 1977, das als schwerste Katastrophe der zivilen Luftfahrt gilt, sticht als tragisches Mahnmal menschlichen Versagens und Kommunikationsfehler hervor. Doch auch technische Innovationen, kulturelle Premieren und politische Entwicklungen machen diesen Tag zu einem geschichtsträchtigen Datum.

1794 – Beginn der US-Marinegeschichte

Der US-Kongress trifft eine wegweisende Entscheidung und gibt den Bau von sechs Fregatten in Auftrag. Damit wird der Grundstein für die United States Navy gelegt – die spätere weltgrößte Seemacht entsteht.

1896 – Kino-Premiere in Wien

In Österreich findet die erste Kinovorstellung statt. Vor geladenem Publikum erleben Zuschauer in Wien ein neues Zeitalter der Unterhaltung – der Beginn des Films als Massenmedium.

1899 – Brockenbahn nimmt weitere Strecke in Betrieb

Die Nordhausen-Wernigeroder Eisenbahn-Gesellschaft eröffnet den zweiten Abschnitt der Schmalspurbahn auf den Brocken. Damit wächst die touristische Erschließung des Harzes.

1899 – Drahtlose Kommunikation über den Ärmelkanal

Dem italienischen Physiker Guglielmo Marconi gelingt ein technisches Meisterwerk: Er überträgt erstmals drahtlos Telegrafiesignale über den Ärmelkanal. Die Welt rückt näher zusammen.

1905 – Gründung von Mainz 05

In Mainz entsteht mit dem 1. FSV Mainz 05 ein traditionsreicher Fußballverein. Auch wenn das genaue Gründungsdatum umstritten ist, zählt der Verein heute zur festen Größe im deutschen Fußball.

1907 – Das KaDeWe öffnet seine Türen

In Berlin-Schöneberg wird das Kaufhaus des Westens eröffnet. Das vom Architekten Johann Emil Schaudt entworfene Gebäude wird schnell zum Symbol des großstädtischen Konsums und ist zur Eröffnung das größte Warenhaus Europas.

1933 – Entdeckung von Polyethylen

Reginald Gibson und Eric Fawcett gelingt es, Polyethylen herzustellen – ein Kunststoff, der Jahrzehnte später die Welt revolutionieren wird. Zunächst jedoch bleibt das Verfahren industriell uninteressant.

1940 – Hollywood-Debüt für Hitchcock

„Rebecca“, Alfred Hitchcocks erster US-Film, feiert in Los Angeles Premiere. Die düstere Romanverfilmung begeistert Publikum und Kritiker – und gewinnt als einziger Hitchcock-Film je einen Oscar als „Bester Film“.

1955 – Erste Jugendweihe in der DDR

In Ost-Berlin findet die erste Jugendweihe statt. Der sozialistische Gegenentwurf zur kirchlichen Konfirmation wird später für viele Jugendliche in der DDR ein Pflichttermin mit ideologischer Prägung.

1969 – Dresdner Heide unter Schutz gestellt

Die Dresdner Heide wird zum Landschaftsschutzgebiet erklärt. Mit rund 50 km² zählt sie zu den größten Stadtwäldern Europas – ein wichtiger Schritt für den urbanen Naturschutz.

1969 – Raumsonde Mariner 7 auf dem Weg zum Mars

Die NASA startet mit Mariner 7 eine weitere Raumsonde zum roten Planeten. Die Mission liefert wichtige Daten für die spätere Marsforschung.

1975 – Startschuss für Trans-Alaska-Pipeline

In Alaska beginnt der Bau einer gigantischen Pipeline. Sie verbindet die Ölfelder der Prudhoe Bay mit dem eisfreien Hafen Valdez und prägt die Energiepolitik der USA nachhaltig.

1977 – Katastrophe auf Teneriffa

Beim schwersten Flugzeugunglück der zivilen Luftfahrt stoßen zwei Jumbojets im Nebel auf dem Flughafen Teneriffa Nord zusammen. 583 Menschen sterben – ein tragisches Ergebnis von Kommunikationsfehlern und Missverständnissen.

1984 – Starlight Express rollt auf die Bühne

In London feiert das Musical „Starlight Express“ Premiere. Mit rollschuhfahrenden Darstellern setzt es neue Maßstäbe für Musiktheater und wird zu einem der erfolgreichsten Musicals der Welt.

1990 – Sherlock Holmes Museum eröffnet

Fans des berühmten Detektivs dürfen sich freuen: In der Baker Street 221B in London wird das Sherlock Holmes Museum eröffnet. Ein Stück Literaturgeschichte zum Anfassen.

1992 – Symbolbild des Anti-Mafia-Kampfes entsteht

In Palermo wird das ikonische Foto von Giovanni Falcone und Paolo Borsellino aufgenommen. Es wird nach dem Tod der beiden Richter zum Sinnbild für den mutigen Kampf gegen die Mafia in Italien.

1993 – RAF-Anschlag auf JVA Weiterstadt

Die Rote Armee Fraktion verübt einen Sprengstoffanschlag auf die noch unbezogene Justizvollzugsanstalt Weiterstadt. Es ist das letzte große Attentat der RAF vor ihrer Auflösung 1998.

1994 – Erstflug des Eurofighters

In Manching hebt der Eurofighter EF 2000 erstmals ab. Das europäische Mehrzweckkampfflugzeug markiert einen Meilenstein in der militärischen Luftfahrttechnik.

1995 – Forrest Gump räumt bei den Oscars ab

Der Film „Forrest Gump“ wird mit sechs Oscars ausgezeichnet – darunter „Bester Film“ und „Bester Hauptdarsteller“. Tom Hanks brilliert in einer Rolle, die Filmgeschichte schreibt.

1998 – Viagra kommt auf den Markt

Ein neues Medikament revolutioniert die Behandlung von Erektionsstörungen: Viagra wird in den USA zugelassen und wird binnen kurzer Zeit ein weltweites Erfolgsprodukt.

2020 – Nordmazedonien tritt der NATO bei

Mit dem Beitritt zur NATO wird Nordmazedonien offiziell Teil des westlichen Verteidigungsbündnisses – ein bedeutender Schritt in der geopolitischen Ausrichtung des Balkanstaats.

Der 27. März zeigt in eindrucksvoller Weise, wie vielfältig und prägend einzelne Momente der Geschichte sein können – von technischen Durchbrüchen über kulturelle Meilensteine bis hin zu Tragödien, die nie in Vergessenheit geraten dürfen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt