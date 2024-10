Historische Ereignisse am 27. Oktober

Am heutigen 27. Oktober werfen wir einen Blick zurück auf prägende Ereignisse, die diesen Tag in der Geschichte besonders gemacht haben. Gerade das Jahr 1998 bleibt unvergessen, als Gerhard Schröder das Amt des deutschen Bundeskanzlers übernahm und eine neue politische Ära einleitete. Doch auch viele andere Begebenheiten haben ihre Spuren hinterlassen. Eine Auswahl der Ereignisse finden Sie hier.

1682: Gründung von Philadelphia in Pennsylvania

An diesem Tag wurde die Stadt Philadelphia in Pennsylvania gegründet, die sich in der Folgezeit zu einem bedeutenden Zentrum für die Unabhängigkeitsbewegung der USA entwickelte. Die „Stadt der Brüderlichen Liebe“ wuchs schnell und spielte eine Schlüsselrolle in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

1726: Bachs Kantate „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“ uraufgeführt

Johann Sebastian Bach stellte in Leipzig seine Kantate „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“ vor, eine der vielen religiösen Kompositionen des Musikgenies. Diese Kantate unterstreicht den tiefen Glauben und die spirituelle Hingabe, die seine Werke bis heute prägen.

1792: Gnadenerlass für die Meuterer der Bounty

Die britischen Seeoffiziere Peter Heywood und James Morrison, verurteilt wegen ihrer Beteiligung an der berühmten Meuterei auf der Bounty, wurden von König Georg III. begnadigt und noch am selben Tag freigelassen. Dieser Gnadenerlass markierte das Ende eines skandalösen Kapitels der britischen Seefahrtsgeschichte.

1873: Erfindung des Stacheldrahts

Joseph Glidden meldete an diesem Tag den Stacheldraht zum Patent an. Diese Erfindung veränderte nachhaltig die Landwirtschaft und die Sicherung von Eigentum und fand rasch Verbreitung insbesondere in den Vereinigten Staaten.

1900: Eröffnung des Künstlerhauses in Leipzig

Das Künstlerhaus in Leipzig, im Jugendstil von Fritz Drechsler erbaut, wurde eröffnet und sollte Künstlern und Kreativen eine zentrale Stätte bieten. Die Architektur dieses Hauses war für die Kunstszene in Leipzig von erheblicher Bedeutung und ist bis heute ein kulturelles Wahrzeichen.

1901: Uraufführung von Rachmaninows Klavierkonzert Nr. 2 in Moskau

In Moskau erklang erstmals Sergei Rachmaninows Klavierkonzert Nr. 2 in c-Moll, op. 18, das zu einem der beliebtesten Werke der klassischen Musik wurde und den russischen Komponisten weltweit berühmt machte.

1901: Erster Autoraub in Paris

Der erste dokumentierte Raubüberfall, bei dem die Täter mit einem Auto flohen, ereignete sich in Paris. Dieser spektakuläre Fall markierte den Beginn einer neuen Ära in der Kriminalgeschichte, in der Motorfahrzeuge für Straftaten genutzt wurden.

1904: Die erste U-Bahn New Yorks eröffnet

Nach vier Jahren Bauzeit wurde in New York die erste U-Bahn-Strecke eröffnet, die City Hall mit Harlem verband. Der Bau dieser U-Bahn trug erheblich zur Entwicklung der Metropole bei und setzte einen Meilenstein für den städtischen Nahverkehr.

1910: Patentanmeldung für Alufolien-Herstellungsverfahren

Robert Victor Neher, unterstützt von Edwin Lauber und Alfred Gmür, meldete in der Schweiz ein Patent für die Herstellung von Alufolien an. Diese Erfindung beeinflusste maßgeblich die Lebensmittel- und Verpackungsindustrie und wird bis heute weltweit genutzt.

1937: Patent für das Fotokopierverfahren angemeldet

Chester Carlson, unterstützt von Otto Kornei, meldete in den USA ein Patent für das von ihm entwickelte Fotokopierverfahren an. Diese Innovation war der Beginn der modernen Kopiertechnik und revolutionierte das Büro- und Dokumentenwesen.

1956: Der Saarvertrag bringt das Saarland zur Bundesrepublik

Mit der Unterzeichnung des Saarvertrags wurde das Saarland offiziell das zehnte Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Ereignis stellte einen wichtigen Schritt zur nationalen Einheit dar und stärkte die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland.

1962: Dawn Fraser bricht die Eine-Minute-Marke im Schwimmen

Die Australierin Dawn Fraser wurde zur ersten Frau, die die 100 Meter Freistil unter einer Minute schwamm. Ihr Weltrekord von 59,9 Sekunden setzte einen neuen Standard im Frauensport und sorgte für internationales Aufsehen.

1969: Erster Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften

An Ragnar Frisch und Jan Tinbergen wurde der erste Wirtschaftsnobelpreis verliehen. Beide wurden für ihre Pionierarbeit auf dem Gebiet der ökonometrischen Modellbildung ausgezeichnet und legten damit wichtige Grundlagen für die heutige Wirtschaftsforschung.

1980: Ausfall des ARPANET – Ein Rückschlag und eine Chance

Ein fehlerhaftes Routing-Update legte ARPANET, den Vorläufer des Internets, für sechs Stunden lahm. Dieser Vorfall führte zur Weiterentwicklung sicherer Routing-Protokolle und unterstrich die Dringlichkeit eines stabilen Netzwerks.

1985: Monet-Raub im Musée Marmottan Monet in Paris

Während der Öffnungszeit überfielen Bewaffnete das Pariser Musée Marmottan Monet und entwendeten neun Werke des impressionistischen Künstlers Claude Monet. Dieser Kunstraub löste weltweit Bestürzung aus und machte die Schwachstellen in der Sicherheit vieler Museen deutlich.

1998: Gerhard Schröder wird Bundeskanzler

Mit dem Wahlsieg der SPD wurde Gerhard Schröder am 27. Oktober 1998 als siebter deutscher Bundeskanzler gewählt. Seine Kanzlerschaft leitete einen Wechsel in der deutschen Politik ein, geprägt von Reformen und einem Aufbruch in eine neue Ära.

2006: Historischer Börsengang der Industrial and Commercial Bank of China

Nach fast einem Bankrott wurde die ICBC in einem Rekord-Börsengang an den Börsen von Hongkong und Shanghai notiert. Mit einem Emissionsvolumen von knapp 22 Milliarden US-Dollar markierte dieser Börsengang eine Wende für die chinesische Wirtschaft und stellte den bisher größten Börsengang der Welt dar.

Unsere heutige Rückschau zeigt die Vielseitigkeit geschichtlicher Ereignisse, von technischen Errungenschaften bis hin zu politischen Umbrüchen, die bis in die Gegenwart nachwirken.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt