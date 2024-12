Die Weltgeschichte ist voller prägender Ereignisse, und der 7. Dezember hat zahlreiche solcher Momente erlebt. Besonders sticht der Angriff auf Pearl Harbor im Jahr 1941 hervor, der den Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg markierte und damit die Geschichte des 20. Jahrhunderts nachhaltig veränderte. Doch auch viele andere Geschehnisse an diesem Datum verdienen Beachtung.

1732: Das Royal Opera House wird eröffnet

Mit William Congreves Stück The Way of the World eröffnete in London das Royal Opera House im Covent Garden. Dieses Opernhaus wurde zu einer der bedeutendsten Kulturstätten der Welt und prägt bis heute die Opern- und Theaterlandschaft.

1768: Mozart und die Waisenhauskirche in Wien

Der zwölfjährige Wolfgang Amadeus Mozart schuf für die Einweihung der Waisenhauskirche eine feierliche Messe, vermutlich die c-Moll-Messe KV 139. Dieses Werk unterstreicht bereits in jungen Jahren Mozarts Genialität.

1787: Delaware wird erster US-Bundesstaat

Mit der Ratifizierung der Verfassung trat Delaware als erster Bundesstaat den Vereinigten Staaten bei. Dieses Ereignis markierte den Beginn eines föderalen Staates, der bald zu einer Weltmacht aufsteigen sollte.

1888: Der Luftreifen wird patentiert

John Boyd Dunlop meldete den Luftreifen zum Patent an, eine Erfindung, die die Mobilität revolutionieren sollte. Sein Konzept bildet bis heute die Grundlage für moderne Reifen.

1904: Gründung der Behringwerke

Der Medizinnobelpreisträger Emil von Behring gründete mit seinem Preisgeld die Behringwerke in Marburg. Diese Institution wurde zu einem zentralen Ort für medizinische Forschung und Innovation.

1906: Stapellauf der Schleswig-Holstein

Das deutsche Linienschiff Schleswig-Holstein lief vom Stapel. Es wurde bekannt als das Schiff, das mit seinen Schüssen auf die Westerplatte den Zweiten Weltkrieg eröffnete.

1912: Uraufführung von Peterchens Mondfahrt

Gerdt von Bassewitz’ Märchenspiel Peterchens Mondfahrt feierte im Alten Theater Leipzig Premiere. Das Werk gehört zu den Klassikern der Kinderliteratur.

1923: Edwin Hubbles bahnbrechende Entdeckung

Edwin Powell Hubble bewies die Existenz von Galaxien außerhalb der Milchstraße. Dieser Meilenstein veränderte unser Verständnis des Universums grundlegend.

1926: Franz Kafkas Das Schloss erscheint

Nach dem Tod Franz Kafkas wurde sein unvollendeter Roman Das Schloss veröffentlicht. Das Werk gilt als eines der bedeutendsten der modernen Literatur.

1941: Der Angriff auf Pearl Harbor

Der Angriff der japanischen Luftwaffe auf Pearl Harbor führte zum Kriegseintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg. Diese Wendung hatte weitreichende Folgen für den Verlauf und das Ende des Krieges.

1943: Die Flagge des Libanon entsteht

Der Libanon führte seine neue Staatsflagge ein, ein Symbol der Unabhängigkeit und nationalen Identität.

1969: Loriot veröffentlicht Advent

In der elften Folge der Fernsehreihe Cartoon präsentierte Loriot sein Gedicht Advent, das zu einem Klassiker des deutschen Humors wurde.

1970: Willy Brandts Kniefall in Warschau

Mit seinem Kniefall vor dem Mahnmal des Warschauer Ghettos setzte Willy Brandt ein Zeichen der Versöhnung. Der Warschauer Vertrag wurde am selben Tag unterzeichnet, ein Meilenstein der Ostpolitik.

1972: Apollo 17 startet zum Mond

Die Mission Apollo 17, der letzte bemannte Flug zum Mond, begann mit einem nächtlichen Start. Dieser symbolisierte das Ende einer Ära der Mondlandungen.

1978: Finale der Serie Loriot

Mit Sketchen wie Die Jodelschule und Kosakenzipfel endete die beliebte Serie von Loriot. Sie prägt bis heute den deutschen Humor.

1982: Erste Hinrichtung durch Giftspritze

In Texas wurde erstmals eine Hinrichtung mit der Giftspritze durchgeführt. Diese Methode löste ältere Formen der Todesstrafe ab und blieb kontrovers.

1995: Microsoft und der Browserkrieg

Bill Gates verkündete in seiner Pearl-Harbor-Rede den Einstieg von Microsoft in den Bereich der Internetsoftware. Dies markierte den Beginn des Wettstreits mit Netscape.

1996: UNESCO-Weltkulturerbe für Bauhaus und Lonja de la Seda

Das Bauhaus und die Lonja de la Seda wurden in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Beide stehen für herausragende Leistungen in Architektur und Kunst.

2005: Eröffnung der A 20

Angela Merkel eröffnete die letzten Teilstücke der Ostseeautobahn A 20. Sie gilt als bedeutender Meilenstein für die Infrastruktur Deutschlands.

2012: Letzte Ausgabe der Financial Times Deutschland

Nach zwölf Jahren stellte die Financial Times Deutschland ihre Veröffentlichung ein und hinterließ eine Lücke in der deutschen Presselandschaft.

2018: Kramp-Karrenbauer wird CDU-Vorsitzende

Annegret Kramp-Karrenbauer wurde auf dem CDU-Parteitag zur Nachfolgerin Angela Merkels gewählt. Diese Entscheidung markierte einen Wendepunkt in der Parteigeschichte.

2024: Alice Weidel zur Kanzlerkandiatin nominiert

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat Dr. Alice Weidel einstimmig als Kanzlerkandidatin für die bevorstehende Bundestagswahl nominiert.

Der 7. Dezember zeigt, wie vielfältig Geschichte sein kann – von bahnbrechenden wissenschaftlichen Entdeckungen bis hin zu kulturellen und politischen Meilensteinen, die unsere Welt geprägt haben.

