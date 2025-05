Historische Ereignisse am 7. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Der 7. Mai hat in der Geschichte immer wieder Meilensteine hervorgebracht, doch ein Ereignis sticht besonders hervor: Die Uraufführung von Beethovens 9. Sinfonie im Jahr 1824 – ein Moment der musikalischen Weltgeschichte, bei dem ein vollständig ertaubter Komponist ein Meisterwerk erschuf, das bis heute weltweit Menschen bewegt. Doch auch viele weitere Ereignisse machen diesen Tag zu einem geschichtsträchtigen Datum.

558 – Einsturz der Hagia Sophia

Ein schweres Erdbeben erschüttert Konstantinopel und bringt die Kuppel der berühmten Hagia Sophia zum Einsturz. Das byzantinische Meisterwerk wird in den Folgejahren erneut errichtet und bleibt eines der bedeutendsten Bauwerke der Architekturgeschichte.

1189 – Gründungsurkunde Hamburgs

Der angebliche kaiserliche Freibrief Friedrich Barbarossas verleiht einer kleinen Siedlung am Alsterufer weitreichende Rechte. Dieses Dokument gilt als symbolischer Gründungsakt der Hansestadt Hamburg.

1776 – Uraufführung des Barbier von Sevilla

In Berlin wird das Singspiel „Der Barbier von Sevilla“ von Friedrich Ludwig Benda uraufgeführt. Das Werk basiert auf dem Theaterstück von Beaumarchais und begeistert das Publikum durch seine lebendige Inszenierung.

1800 – Entstehung des Indiana-Territoriums

US-Präsident John Adams schafft mit seiner Unterschrift das Indiana-Territorium, das aus einem Teil des Nordwestterritoriums hervorgeht. Der neue Verwaltungsbezirk wird am 4. Juli offiziell in die Vereinigten Staaten integriert.

1824 – Beethovens 9. Sinfonie begeistert Wien

Im Theater am Kärntnertor in Wien dirigiert Ludwig van Beethoven – trotz vollständiger Taubheit – die Uraufführung seiner 9. Sinfonie. Das Publikum feiert die Aufführung mit standing ovations, während die „Ode an die Freude“ Musikgeschichte schreibt.

1842 – Hamburger Brand zerstört Kirchen

Der verheerende Brand in Hamburg, der am 5. Mai begann, richtet auch am 7. Mai noch schwere Schäden an. Die Petrikirche und die Gertrudenkapelle werden ein Raub der Flammen – ein großer Verlust für die Stadtgeschichte.

1850 – Einführung des Schweizer Frankens

Die Schweizer Bundesversammlung verabschiedet das erste Münzgesetz. Damit wird der Franken zur landesweit gültigen Einheitswährung – unterteilt in 100 Rappen –, was zur wirtschaftlichen Stabilität beiträgt.

1866 – Attentat auf Otto von Bismarck

Der Attentäter Ferdinand Cohen-Blind versucht, Otto von Bismarck in Berlin zu töten, um einen Krieg gegen Österreich zu verhindern. Der spätere Reichskanzler wird nur leicht verletzt und kann seinen Angreifer selbst entwaffnen. Cohen-Blind nimmt sich kurz darauf das Leben.

1895 – Popow und die Geburt des Radios

Der russische Physiker Alexander Popow demonstriert erfolgreich ein Gerät zur Erkennung elektrischer Schwingungen, ausgelöst durch Blitze. Diese Vorführung gilt als Grundstein der Radioübertragung und wird in der Sowjetunion später als „Tag des Radios“ gefeiert.

1907 – Tierpark Hagenbeck setzt Maßstäbe

Carl Hagenbeck eröffnet in Hamburg einen revolutionären Zoo ohne Käfige. Die artgerechte Freilandhaltung der Tiere setzt neue Maßstäbe in der Tierparkgestaltung weltweit.

1925 – Eröffnung des Deutschen Museums in München

Mit großem Festakt wird das Deutsche Museum auf der heutigen Museumsinsel eröffnet. Es wird schnell zu einem der bedeutendsten Technik- und Wissenschaftsmuseen der Welt.

1934 – Fund der Perle Allahs

Vor der Insel Palawan entdeckt ein Taucher in einer Riesenmuschel die „Perle Allahs“. Mit ihrem außergewöhnlichen Gewicht gilt sie lange Zeit als größte bekannte Perle der Welt.

1953 – Broadway-Premiere von Can-Can

Am Broadway feiert das Musical Can-Can von Cole Porter Premiere. Die schwungvolle Musik und das Pariser Flair machen es zu einem Publikumserfolg.

1984 – Lebenslange Haft für RAF-Terrorist Boock

Peter-Jürgen Boock, ehemaliges Mitglied der Rote Armee Fraktion, wird wegen seiner Beteiligung an der Entführung und Ermordung von Hanns Martin Schleyer zu dreimal lebenslanger Haft plus 15 Jahre verurteilt.

1992 – Erstflug der Raumfähre Endeavour

Vom Cape Canaveral startet die Raumfähre Endeavour zu ihrer ersten Mission. Der Flug STS-49 markiert ein neues Kapitel in der Geschichte des US-Raumfahrtprogramms.

1994 – Berlin/Bonn-Gesetz tritt in Kraft

Mit dem Inkrafttreten des Berlin/Bonn-Gesetzes wird der Regierungsumzug von Bonn nach Berlin offiziell geregelt. Es legt außerdem die neue Rolle Bonns als Bundesstadt mit Behördenstandort fest.

1998 – Daimler-Benz und Chrysler fusionieren

Zwei Automobilgiganten geben ihre Fusion bekannt: Die deutsche Daimler-Benz AG und die amerikanische Chrysler Corporation werden zu DaimlerChrysler. Ein Zusammenschluss mit weltweiten Auswirkungen.

1999 – Bundestag beschließt doppelte Staatsbürgerschaft

Der Deutsche Bundestag führt die sogenannte doppelte Staatsbürgerschaft ein. Kinder ausländischer Eltern erhalten beide Staatsangehörigkeiten, müssen sich jedoch bis zum 23. Lebensjahr für eine entscheiden.

Ausleitung:

Der 7. Mai hat in der Geschichte viele prägende Spuren hinterlassen – von kulturellen Glanzlichtern bis hin zu politischen Umbrüchen. Ein Tag, der zeigt, wie facettenreich Geschichte sein kann.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt