Historische Ereignisse am 9. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 9. Mai blickt die Welt auf eine Vielzahl historischer Ereignisse zurück – manche voller Entdeckergeist, andere geprägt von politischen Umbrüchen oder technischen Innovationen. Besonders bedeutsam erscheint an diesem Tag die vierte Reise von Christoph Kolumbus im Jahr 1502, die ein letztes Kapitel in seinem umstrittenen Wirken als Wegbereiter der europäischen Expansion in die „Neue Welt“ markierte. Doch auch viele weitere Ereignisse dieses Datums verdienen eine Erinnerung.

1502 – Christoph Kolumbus bricht zur letzten Reise auf

Mit vier Schiffen und seinem Sohn Fernando verlässt Kolumbus den spanischen Hafen Cádiz, um ein weiteres Mal in Richtung Westen zu segeln. Diese vierte Expedition sollte ihn vor allem an die mittelamerikanische Küste führen – und blieb trotz großer Erwartungen hinter den früheren Erfolgen zurück. Es war seine letzte große Reise, bevor er 1506 verarmt und enttäuscht starb.

1671 – Dreister Juwelenraubversuch im Tower of London

Der Abenteurer Thomas Blood wagt gemeinsam mit drei Komplizen einen kühnen Raubzug auf die englischen Kronjuwelen. Zwar gelingt es den Dieben, den Wächter zu überwältigen, doch werden sie noch im Tower geschnappt. König Karl II. ist vom Mut der Männer so beeindruckt, dass er sie überraschend begnadigt – ein Akt, der bis heute Rätsel aufgibt.

1861 – Eröffnung des Zoos in Dresden

In der sächsischen Hauptstadt öffnet einer der ältesten Tierparks Deutschlands seine Tore. Der Dresdner Zoo entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zu einer bedeutenden Einrichtung für Tierhaltung, Bildung und Artenschutz.

1865 – Patent für die Gatling Gun erteilt

Der amerikanische Erfinder Richard Jordan Gatling erhält das Patent auf seine gleichnamige Gatling Gun – ein mehrläufiges Schnellfeuergewehr und Vorläufer moderner Maschinengewehre. Die Erfindung revolutionierte die Kriegsführung und wurde bald in zahlreichen Konflikten eingesetzt.

1876 – Der Ottomotor läuft erstmals

Nicolaus Otto nimmt in Deutschland erfolgreich seinen ersten Viertaktmotor in Betrieb. Der Ottomotor wurde zur Grundlage für den modernen Verbrennungsmotor – eine Erfindung, die die Welt mobil machte und die industrielle Entwicklung entscheidend beeinflusste.

1879 – Innovation in der Medizin: Das Urethrozystoskop

Der Arzt Maximilian Nitze stellt in Wien das erste Gerät zur inneren Betrachtung von Harnröhre und Blase vor. Diese medizinische Neuerung bildet die Grundlage für viele heute selbstverständliche Diagnoseverfahren in der Urologie.

1958 – Uraufführung von „Vertigo“ in San Francisco

Alfred Hitchcocks Psychothriller „Vertigo“ wird erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Zwar stieß der Film zunächst auf geteilte Meinungen, doch entwickelte er sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem Klassiker des Kinos und wird heute vielfach als Meisterwerk anerkannt.

1973 – Rücktritt von Rainer Barzel

Nach parteiinternen Differenzen zum Thema UN-Beitritt der Bundesrepublik tritt Rainer Barzel als CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender zurück. Sein Rückzug markiert eine tiefgreifende Krise in der Union und läutet eine Neuausrichtung der Partei ein.

1976 – Ulrike Meinhof stirbt in Haft

Die RAF-Terroristin Ulrike Meinhof wird tot in ihrer Zelle aufgefunden. Die Umstände ihres Todes geben bis heute Anlass zu Spekulationen. Der Vorfall erschütterte die Bundesrepublik und verschärfte die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit linksextremem Terrorismus.

2000 – Berlusconi vom Vorwurf der Bestechung freigesprochen

Der umstrittene italienische Politiker Silvio Berlusconi wird in einem Berufungsverfahren vom Vorwurf der Bestechung und weiteren Delikten freigesprochen. Der Freispruch stärkte seine politische Stellung und ebnete ihm den Weg für weitere Jahre an der Macht.

2006 – Erste Wahl zum UN-Menschenrechtsrat

Die Vereinten Nationen führen erstmals Wahlen zum neu geschaffenen Menschenrechtsrat durch. Das Gremium löst die frühere Menschenrechtskommission ab und soll eine stärkere Überwachung und Bewertung von Menschenrechtsverletzungen weltweit ermöglichen.

Diese und viele weitere historische Momente zeigen, wie wechselhaft, aber auch bedeutsam der 9. Mai in der Geschichte war – von mutigen Expeditionen über politische Wendepunkte bis hin zu medizinischen und technischen Meilensteinen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt