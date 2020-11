Idar-Oberstein – Weihnachtsfunkeln im EdelSteinLand

Idar-Oberstein – Nun beginnt sie wieder, die Zeit des Funkelns und Glitzerns, die Zeit der Kerzen, Lichter und Düfte, die Zeit der Vorfreude und des Schenkens. Dieses Jahr ist sicher alles etwas anders, aber vielleicht gerade deshalb besonders intensiv und mit einem Blick auf das Schöne und Wesentliche.

Die Tourist Information EdelSteinLand möchte Menschen unserer Region unterstützen, die es in diesem Jahr besonders schwer haben. Dies sind unter anderem die vielen Schmuckdesigner, die nur in einem sehr engen Rahmen die Möglichkeit hatten und haben, auf sich und ihre herrlichen Arbeiten aufmerksam zu machen. Denn viele Kunsthandwerkermärkte fielen das Jahr über aus und auch größere Weihnachtsmärkte und -ausstellungen können derzeit nicht stattfinden. Was liegt da also näher, als das einmalig Schöne, das in und um Idar-Oberstein entsteht, gerade in der (Vor)Weihnachtszeit online und virtuell in den Fokus zu stellen?

„Weihnachten ist keine Jahreszeit. Es ist ein Gefühl.“ Edna Ferber

In Zusammenarbeit mit den Schmuckschaffenden der Region wird ab dem 1. Adventswochenende das „Weihnachtsfunkeln im EdelSteinLand“ online gehen. Im Schmuck-Shop auf der echtedel-Webseite sind dann spezielle Schmuckstücke ausgestellt, die für ihre Macher einen Bezug zur Winter- und Weihnachtszeit haben. Die Kreativen zeigen dort nicht nur jeweils ein besonders funkelndes Schmuckstück, sie teilen den Besuchern auch ihre persönlichen Weihnachtsgeschichten, -tipps und -bräuche mit, lassen sie teilhaben an der Weihnachtszeit in der Edelsteinregion. Wer sich das Weihnachtsfunkeln aus dem EdelSteinLand nach Hause holen oder es verschenken möchte, kann die ausgestellten Schmuckstücke auch gleich online bestellen oder mit den Designern Kontakt aufnehmen.

Wer dabei sein und ausstellen möchte, kann sich noch bei der Tourist-Information EdelSteinLand melden, telefonisch unter 06781/64874 oder per E-Mail an info@edelsteinland.de. Ab 28. November 2020 lassen es die Designer dann unter www.echtedel.com funkeln und bescheren den Besuchern bezaubernde Momente aus dem EdelSteinLand.

