Kaiserslautern – Corona-Aktuell 22.04.2021: In den letzten Tagen kam es leider immer wieder zu längeren Wartezeiten vor dem von Landkreis und Stadt betriebenen Impfzentrum auf dem Opel-Gelände.

Durch die Ausweitung auf drei Impfstraßen können inzwischen mehr Termine zur gleichen Zeit gebucht werden, so dass mehr Menschen gleichzeitig das Impfzentrum betreten möchten. Um einen schnelleren Ablauf zu ermöglichen, wurde inzwischen daher personell nochmals nachgesteuert. So konnten in der letzten Woche drei neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden. Weiterhin wurde das Team aushilfsweise um Kolleginnen und Kollegen aus der Kernverwaltung der Stadt verstärkt.

Grund für die Verzögerungen sind aber auch der große Beratungs- und Diskussionsbedarf rund um den Impfstoff von AstraZeneca, was durch die jüngsten Empfehlungen der STIKO noch mal verstärkt wurde. Dies verlängert den Anmeldeprozess teilweise deutlich.

Die Termine werden vom Land so vergeben, dass sie dem Zeitaufwand gerecht werden und es zu einem kontinuierlichen Impfvorgang kommt. Es wird daher darum gebeten, diese Termine so genau wie möglich einzuhalten, und dabei auch bitte nicht zu früh zu kommen.

Das Impfzentrum bittet weiterhin darum, wichtige Hinweise zu Vorerkrankungen oder bekannten allergischen Reaktionen, die bei der Anmeldung im zentralen Anmelderegister nicht hinterlegt werden konnten, möglichst übersichtlich zusammengefasst und deutlich auf einem Blatt dargestellt bei der Anmeldung abzugeben. Dies würde den Anmeldungsprozess deutlich beschleunigen.

Das Impfzentrum Kaiserslautern setzt alles daran, keine langen Wartezeiten entstehen zu lassen. Sollte es dennoch zur Schlangenbildung kommen, können sich wartende Personen, die eine Sitzgelegenheit benötigen oder die Toilette besuchen möchten, jederzeit an das Personal wenden.

