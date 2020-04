Kaiserslautern – Umwelt: Klares Bekenntnis zur Biotonne – Versprechen mit Gewinnspiel

Kaiserslautern – Umwelt: Mit dem Versprechen „Auch ich werfe meine Bioabfälle in die Biotonne …für mehr Klima- und Umweltschutz!“ möchte die Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) auf ein Gewinnspiel der Aktion Biotonne Deutschland hinweisen.

Dieses wirbt für mehr kompostierbare Küchenabfälle und weniger Plastik in der Biotonne. Alle, die sich online unter www.aktion-biotonne-deutschland.debewerben, haben die Chance, attraktive Preise zu gewinnen. Ein „Rettich“-Barometer zeigt an, wie viele Versprechen aktuell bundesweit abgegeben wurden.

Bioabfälle machen den größten Anteil unserer Haushaltsabfälle aus und sind vollständig „recyclebar“. Deutschlandweit landen jährlich aber rund drei Millionen Tonnen Bioabfälle in der Restmülltonne anstatt in der Biotonne. Sie werden somit einfach nur verbrannt. Das ist nicht nur eine große Verschwendung von wertvollen „Rohstoffen“ – feuchte Abfälle in der Restmülltonne behindern auch die Verbrennung der Restabfälle im Müllheizkraftwerk.

„Wir möchten, dass sich in der Stadt Kaiserslautern der durch eine Analyse bestätigte Anteil von 30 Prozent Bioabfall in der Restabfalltonne verringert. Dies geht nur mit Unterstützung und unter Mitwirkung aller Bürgerinnen und Bürger“, so die stellvertretende SK-Werkleiterin Andrea Buchloh-Adler, die die Initiative Aktion Biotonne Deutschland unterstützt.

Bioabfälle, die in jeder Küche bei der Zubereitung von Speisen anfallen, aber auch verdorbene Lebensmittel und Speisereste, gehören in die Biotonne. Bürgermeisterin und zuständige Dezernentin Beate Kimmel ermuntert überzeugt zur Teilnahme am Gewinnspiel: „Mit dem abgegebenen Versprechen sichern wir anderen Menschen, uns selbst und der Umwelt zu, Bioabfälle getrennt zu sammeln und über die Biotonne zu entsorgen. Ein starker Zug für mehr Nachhaltigkeit.“ Zudem sei das Gewinnspiel auch eine echte Challenge, denn anhand der Postleitzahlen wird angezeigt, in welchen Städten in Deutschland die meisten Menschen nachhaltiger leben wollen.

