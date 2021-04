Kaiserslautern – Verkehr-Aktuell 30.04.2021: Am 3. Mai beginnt der LBM mit Bauarbeiten auf der B270 zwischen Siegelbach und der Vogelweh.

Zeitweise wird dabei auch die Zufahrt von der B270 zum Opelkreisel aus Richtung Siegelbach vollgesperrt und somit auch die Zufahrt zum Impfzentrum. Die Sperrung betrifft alle, die aus Richtung Siegelbach oder über die A6 aus Richtung Westen (Landstuhl) anreisen.

Autofahrer, die von der Autobahn kommen, müssen an der Anschlussstelle Kaiserslautern West zunächst die Abfahrt auf die B270 in Richtung Siegelbach wählen und dann der ausgeschilderten Umleitung folgen. Die weitere Umleitung erfolgt sodann über das Kleeblatt an der Vogelweh und ist dort ebenfalls entsprechend ausgeschildert.

