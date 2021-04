Koblenz – Verkehr: Am morgigen Samstag findet unter dem Motto „Revolutionäre 1.Mai Demo“ ein Aufzug in Koblenz statt.

Gegen 15:30 Uhr startet die Veranstaltung am Aufgang zum Überflieger im Bereich Dammstraße bzw. Cusanusstraße. Die Teilnehmenden werden dann über die Fußgängerbrücke in die Innenstadt ziehen. Das Ziel ist der Vorplatz des Kurfürstlichen Schlosses, bei welchem dann eine Abschlusskundgebung in Form eines offenen Meinungsaustauschs stattfindet.

Gegen 21:00 Uhr endet die Versammlung und löst sich auf.

Es kann zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen, wenn der Demonstrationszug Straßen überquert.

