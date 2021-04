Tests ohne Terminanmeldung ab 1. Mai täglich von 9 und 17 Uhr.

Kaiserslautern – Corona-Aktuell 30.04.2021: Am Samstag, 1. Mai, geht eine neues Corona-Schnelltestzentrum in Siegelbach in Betrieb.

Das Unternehmen Testeval führt direkt vor dem Eingang des Zoos täglich in der Zeit von 9 bis 17 Uhr kostenlose Corona-Tests durch. Zoo-Direktor Matthias Schmitt zeigt sich froh und dankbar für diesen kurzfristig eingerichteten Service, der den Gästen des Zoos ebenso zugutekommt wie auch allen Bürgerinnen und Bürgern.

Anmeldungen für einen Zoobesuch werden täglich von 10 bis 14:30 Uhr unter der Hotline 0176/25123658 entgegengenommen. Die Besuchszeiten sind von 10 bis 13:15 Uhr und von 13:45 Uhr bis 17 Uhr.

