Kaiserslautern – Word- und Excel-Tipps am Telefon: Internet- und PC-Treff mit speziellem Angebot in Coronazeiten

Kaiserslautern – Der beliebte Internet- und PC-Treff der Freiwilligen Agentur kann zurzeit wegen der Coronapandemie leider nicht in gewohntem Stil stattfinden.

Die Zeit der Zurückgezogenheit ist aber geradezu ideal zum Schreiben von Briefen, Geschichten oder Erinnerungen, die man immer schon mal niederschreiben wollte. Oder zum Anlegen von Tabellen für ein digitales Haushaltsbuch und zum Erstellen anderer Übersichten.

Wer über Basiswissen in Word und Excel verfügt, aber noch den einen oder anderen Tipp braucht, kann am Donnerstag, den 06. August 2020 in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr in der Freiwilligen Agentur anrufen. Ein Internetlotse wird zur Beantwortung ihrer Fragen zur Verfügung stehen. Die Fragen können gerne auch vorab schon durchgegeben werden.

Kontakt

Telefon (0631) 365-4471

E-Mail: freiwilligen-agentur@kaiserslautern.de

_______________________

Stadtverwaltung Kaiserslautern

Büro des Oberbürgermeisters

– Pressestelle –

Willy-Brandt-Platz 1

67657 Kaiserslautern