Kirkel – Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte an der Kästnerstraße – Gibt es Zeugen?

Kirkel (SL) – Am 08.01.2020 kam es im Zeitraum von 00:50 bis 04:04 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte der Kästnerstraße in Kirkel Limbach. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch Hochdrücken eines Rollladens und anschließendem Aufhebeln des dahinter befindlichen Fensters Zutritt zum Inneren der Gaststätte.

Hier entwendete der Einbrecher einen dreistelligen Bargeldbetrag, ehe eine weitere Tatausführung durch die in Kraft tretende Alarmanlage verhindert wird, der Täter von einer weiteren Tatbegehung absieht und in unbekannte Richtung flüchtet.

Verdächtige Wahrnehmungen sowie sachdienliche Hinweise zu der Tat bitte an die Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060).

Polizeiinspektion Homburg