Koblenz – Verkehr: Auf der Nordrampe der Balduinbrücke in Lützel werden in der Zeit vom 17.05.2021 bis 21.05.2021 in Fahrtrichtung Innenstadt und vom 25.05.2021 bis 29.05.2021 in Fahrtrichtung KO-Lützel jeweils zwischen 08:00 und 19:00 Uhr Geländerarbeiten durchgeführt.

Während der Baumaßnahme werden die Bushaltestellen weiterhin von den Busunternehmen angefahren.

Radfahrende in Richtung Lützel werden vom Radweg auf die Fahrbahn geleitet und fahren mit dem motorisierten Verkehr, der auf 30 km/h reduziert ist. Radverkehr Richtung Innenstadt wird auf einem Teilstück ebenfalls auf der Fahrbahn geführt, die mit gelben Fahrradpiktogrammen und ebenfalls einem Tempolimit von 30 km/h ausgestattet ist.

Zu Fuß Gehende werden eine ausgeschilderte Umleitung nutzen müssen, die sie durch die Andernacher Straße bis zum Schüllerplatz führt. Dort ist die spiralförmige Rampe auf die Balduinbrücke.

Das Tiefbauamt bitte alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

Stadt Koblenz