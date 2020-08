Koblenz – Instandsetzung Kurt-Schumacher-Brücke: Finale Phase

Koblenz – Die Instandsetzungsarbeiten auf der Kurt-Schumacher-Brücke gehen in die finale Phase. Als letzter Teilabschnitt wird am kommenden Wochenende der Abfahrtsast in Richtung Metternich bearbeitet.

Hierfür muss die Kurt-Schumacher-Brücke von Freitag, 07.08.2020, 18:00 Uhr bis Montag, 10.08.2020, 5:30 Uhr in Fahrtrichtung Metternich voll gesperrt werden. Die Umleitungstrecke über den Saarplatzkreisel und die Europabrücke wird wieder ausgeschildert.

Mit dem Abschluss dieser Arbeiten werden dann auch die nächtlichen Lärmbelästigungen beendet sein. Noch ausstehende Restarbeiten werden später in Tageseinsätzen erledigt.

Das Tiefbauamt bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die auftretenden Beeinträchtigungen.

***

Stadt Koblenz