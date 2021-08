Koblenz – Ja ist denn schon …: Weihnachten kommt immer so plötzlich, heißt es im Volksmund.

Da hilft gute Vorbereitung. So geht der städtische Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen bereits jetzt auf die Suche nach geeigneten Weihnachtsbäumen für die Koblenzer Plätze.

Die Stadtgärtner stellen jedes Jahr mehr als 40 Weihnachtsbäume mit sieben bis neun Metern Größe auf, um für festliche Stimmung in der Stadt zu sorgen. Die Bäume dürfen nicht breiter als drei Meter sein, um sie transportieren zu können.

Gerne wird dafür auf Baumspenden in einem Umkreis von 20 Kilometern zurückgegriffen. Wer auf Privatflächen über geeignete Nadelbäume in passender Größte verfügt, soll sich bitte mit dem Eigenbetrieb in Verbindung setzen. Am besten mit einer E-Mail an gruenundfriedhof@stadt.koblenz.de oder unter der Telefonnummer (02 61) 129-4202.

Stadt Koblenz