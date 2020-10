Koblenz – Koblenzer Weihnachtsmarkt findet nicht statt

Auch Christmas Garden in der Festung Ehrenbreitstein entfällt.

Koblenz – Aufgrund der gestern von Bund und Ländern festgelegten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, muss der Koblenzer Weihnachtsmarkt 2020/2021 endgültig abgesagt werden.

Der hohe Wert des traditionellen Weihnachtsmarktes für die Koblenzer Bürgerinnen und Bürger und für das Schaustellergewerbe war allen Planungsbeteiligten bewusst. Daher haben die Koblenz-Touristik GmbH, die Stadt Koblenz und die Firma D. Koenitz GmbH bis zuletzt akribisch geprüft, ob der Weihnachtsmarkt auch unter erschwerten Bedingungen zu ermöglichen ist. Fast wöchentlich wurden die Pläne den aktuellen Regularien entsprechend angepasst. Mit den ab 02. November geltenden Beschränkungen von Kontakten und Veranstaltungen ist die Durchführung des Marktes nicht mehr möglich.

Für das festliche Ambiente wird die Koblenzer Alt- und Innenstadt dennoch weihnachtlich illuminiert werden.

Geplant war unter dem Titel „Koblenzer Weihnachtszeit“ vom 19. November 2020 bis zum 10. Januar 2021 neben dem Weihnachtsmarkt auch erstmalig die Highlight-Veranstaltung Christmas Garden in der Festung Ehrenbreitstein. Mit dem Christmas Garden und dem Weihnachtsmarkt sollte die besondere Atmosphäre der Vorweihnachtszeit in der gesamten Stadt Koblenz erlebbar sein – von der romantischen Altstadt bis zur majestätischen Kulisse der Festung Ehrenbreitstein. Auch diese Veranstaltung muss leider entfallen.

„Der Schutz und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger haben jetzt höchste Priorität. Das dynamische Infektionsgeschehen der letzten Tage lässt an der Entscheidung und den Vorgaben von Bund und Ländern keinen Zweifel.“, so David Langner, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz. „Ich spreche der Koblenz-Touristik GmbH als Veranstalter und der Firma D. Koenitz GmbH als Marktbetreiber meinen Dank aus für die stetigen Bemühungen, in Koblenz auch in dieser schweren Zeit einen Weihnachtsmarkt anbieten zu können.“

***

Stadt Koblenz