Koblenz – Ordnungsamt zieht positive Bilanz zum Karnevalsauftakt

Koblenz – Zum Auftakt der Karnevalssession wurden durch den Kommunalen Vollzugsdienst des Ordnungsamtes zahlreiche Kontrollen in der Gastronomie durchgeführt. Im Vorfeld wurden diese Überprüfungen auf Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen bereits angekündigt.

Bevor sich die Kneipen und Gaststätten füllten erinnerten die Mitarbeitenden des Ordnungsamtes in Gastronomiebetrieben an die einzuhaltenden Vorschriften und berieten bei der Umsetzung. Wie schon bei den Kontrollen am letzten Oktoberwochenende zieht das Ordnungsamt eine überwiegend positive Bilanz.

Während die meisten Betriebe mittlerweile auf „2G“ bzw. „2G plus“ umgestellt haben und diese Regeln auch eingehalten wurde, musste häufig noch an die Pflicht und konsequente Kontrolle der Kontakterfassung erinnert werden. Nur in einem Fall wurden gravierende Verstöße festgestellt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wird nunmehr eingeleitet.

Das Ordnungsamt wird die Kontrollmaßnahmen weiterhin aufrechterhalten.

***

Stadt Koblenz