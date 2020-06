Koblenz – Umwelt: Austausch Biotonnen gestartet

Koblenz – Umwelt: Der Startschuss für den Beginn des Austausches der alten Biotonnen gegen Biotonnen mit Filterdeckel ist erfolgt. Die ersten neuen Gefäße wurden von einer, durch den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz beauftragten Firma, an den bekannten Adressen aufgestellt.

Diese Tonnen können von den Bürgern der zugehörigen Häuser auf den Stellplatz der Biotonne des Grundstückes gezogen werden.

Sobald die neue Biotonne da ist, sollte nur noch diese neue Biotonne benutzt werden, damit die „alte“ Biotonne später leer fürs Recycling eingesammelt werden kann.

Am Griff der neuen Biotonne befindet sich ein Anhänger, auf dem die Bürger gebeten werden, die Adresse (nur Straße und Hausnummer) einzutragen, zu der die neue Biotonne gehört. Die Bürger werden weiter gebeten, diesen Anhänger (selbstklebend) nun auf den Deckel der „alten“ Biotonne deutlich sichtbar aufzukleben. Dies dient der Zuordnung der getauschten Gefäße.

Die so gekennzeichneten „alten“ Tonnen werden nach Aufstellung der neuen Gefäße ein letztes Mal (am gewohnten Abfuhrtag) geleert und dann im Laufe der kommenden Tage abgeholt. Ein genauer Termin hierfür kann im Voraus nicht genannt werden, es kann durchaus mehrere Tage dauern – solange werden die Bürger gebeten, die „alte“ Tonne am Straßenrand oder am Sammelplatz stehen zu lassen und nicht mehr zu nutzen (die neue Tonne ist ja schon da).

Noch ein Hinweis: „Alte“ Biotonnen, die auf Kosten der Nutzer mit einem sog. Schwerkraftschloss ausgestattet wurden, werden zunächst nicht getauscht. Die Bürger werden gebeten unter der Telefonnummer 129-4525 Kontakt aufzunehmen mit dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz.

Weitere Informationen und Hinweise, auch zum Aufbau und der Funktionsweise des Biofilterdeckels finden Sie unter https://servicebetrieb.koblenz.de/abfallwirtschaft/bioabfall-braune-tonne/biotonnenaustausch-2020-neue-biotonne-mit-filterdeckel/

