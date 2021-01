Koblenz – Umwelt: In der kommenden Woche werden, wie schon im Oktober 2020 in der Fällliste angekündigt, Bäume in den Rheinanlagen in Höhe des Schlosses sowie im Bereich der Abfahrt nach Pfaffendorf gefällt.

Nach Beendigung des Neubaus der Pfaffendorfer Brücke werden Bäume in ausreichender Zahl und Qualität nachgepflanzt. So werden z.B. in den Rheinanlagen Bäume mit Stammumfängen von 80 cm bis 140 cm gesetzt werden.

Stadt Koblenz