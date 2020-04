Koblenz – Verkehr-Aktuell: Straßenbauarbeiten in der Bahnhofstraße ab 04.05.2020

Erstellt in

Koblenz – Verkehr-Aktuell: In der Zeit vom 04.05.2020 bis 09.05.2020 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz die Fahrbahndecke in der Bahnhofstraße im Abschnitt zwischen Rizzastraße und Friedrich-Ebert-Ring erneuert.

Am Montag, 04. Mai erfolgen zunächst die Baustelleneinrichtung und die Fräsarbeiten. Die Kreuzung Rizzastraße ist dabei zwischen 7 und 9 Uhr gesperrt. Im Anschluss werden Vorarbeiten an den Einbauteilen in der Fahrbahn ausgeführt.

Am Samstag, 09. Mai wird die neue Asphaltdeckschicht eingebaut. Dies muss unter Vollsperrung der Straße geschehen. Hierzu wird eine Umleitung über die Roonstraße eingerichtet. Die Rizzastraße wird in den betroffenen Abschnitten etwa bis mittags zu einer Sackgasse.

Der Servicebetrieb bittet um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

***

Stadt Koblenz