Koblenz – Verkehr: Ein Demonstrationszug unter dem Motto „Schluss mit dem Eiertanz – ZERO COVID Strategie jetzt“ findet am Freitag, 07.05.2021 statt.

Ab 21:30 Uhr treffen sich die Teilnehmenden auf der Spiegelfläche vor dem Hauptbahnhof. Gegen 21:45 Uhr setzt sich der Zug nach Begrüßung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgehend von der Spiegelfläche des Hauptbahnhofes in Richtung Gesundheitsamt in der Neversstraße in Bewegung.

Auf der gepflasterten Fläche vor dem Gesundheitsamt erfolgt eine etwa 30-minütige Zwischenkundgebung.

Danach wird der Aufzug fortgesetzt über die Neversstraße, Hohenzollernstraße, Rizzastraße, Bahnhofstraße, Friedrich-Ebert-Ring (querend), Bahnhofstraße, Schlossstraße, Löhrrondell, Hohenfelderstraße, Am Wöllershof, Pfuhlgasse, Clemensstraße, Neustadt, Am Mainzer Tor, Julius-Wegeler-Straße zum Vorplatz der Rhein-Mosel-Halle.

Gegen 23:00 Uhr findet dort die Abschlusskundgebung – dann mit Bezug zu einem neuen Versammlungsthema: „76. Jahrestag der Befreiung von Nazideutschland“ statt.

Gegen 01:00 Uhr endet die Versammlung und löst sich auf.

Stadt Koblenz