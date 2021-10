Lanstein – Lahnsteiner Werkausschuss tagte

Lahnstein – Bereits am am 23. September 2021 fand ab 17.00 Uhr eine Sitzung des Lahnsteiner Werkausschusses im Großen Saal der Stadthalle Lahnstein statt.

Dabei wurden die Jahresabschlüsse der Betriebszweige Abwasserbeseitigung und Bäderbetriebe jeweils zum 31. Dezember 2020 festgestellt. Weiterhin wurden für die beiden genannten Betriebszweige die Wirtschaftspläne für das Jahr 2022 vorberaten.

Darüber hinaus erfolgte die Auftragsvergabe zur Kanalreinigung und TV-Befahrung der Abwasserkanäle in den so genannten Abschnitten 5 und 6 in Niederlahnstein an eine Fachfirma.

Ebenfalls behandelt wurde die Gestaltung von Urnenfachabdeckungen, Urnenwänden und Erdbodenkammern sowie Namenstafeln bei Wiesengrabstätten. Hier ist eine Lockerung der Vorgaben der Friedhofssatzung vorgesehen. Nach noch erforderlicher Beratung im Haupt- und Finanzausschuss wird der Stadtrat eine endgültige Entscheidung herbeiführen.

Zuletzt gab die Verwaltung erneut einen ausführlichen Überblick über den aktuellen Sachstand bezüglich der Ertüchtigung der Zentralkläranlage Lahnstein/Braubach.

