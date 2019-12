Losheim am See -Wahlen: Versuchter Diebstahl eines Motorrades in der Straße „Zum Langenbruch“

Losheim am See (SL) – Wahlen: Am Freitagabend, 20.12.2019, in der Zeit von 18:00 bis 21:30 Uhr, kam es in Losheim-Wahlen in der Straße „Zum Langenbruch“ zu einem Diebstahl eines 125 ccm³ Motorrades der Marke Yamaha mit MZG Kreiskennzeichen.

Der unbekannte Täter nahm das Motorrad vor dem Anwesen der Geschädigten in der Straße „Zum Langenbruch“ durch Kurzschließen in Gebrauch. Beim anschließenden Befahren einer angrenzenden Weide stürzte der Täter und entfernte sich zu Fuß von der Örtlichkeit. Das Motorrad wurde beschädigt zurück gelassen.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Falls jemand Hinweise zu dem Vorfall geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden.

Polizeiinspektion Nordsaarland