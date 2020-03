Ludwigshafen – Coronavirus: Verschiebung der Kreissportschau und des Musikschultages

Ludwigshafen – Coronavirus: Gemäß den Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) breitet sich das Coronavirus weltweit weiter aus. Aktuell sind zum heutigen Tag noch keine Personen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis nachweislich am Coronavirus erkrankt.

Weiterhin weist das RKI mit Empfehlung vom 28. Februar 2020 darauf hin, dass Massenveranstaltungen dazu beitragen können, das Coronavirus schneller zu verbreiten. Um der vorrangigen Gesundheitssicherheit der Bevölkerung Rechnung zu tragen, rechtfertigt je nach Einzelfall das Absagen, Verschieben oder die Umorganisation von Massenveranstaltungen.

Die geplanten Veranstaltungen des Rhein-Pfalz-Kreises, die Kreissportschau und der Musikschultag, würden in geschlossenen Räumen mit jeweils bis zu 800 Personen stattfinden. Nach sorgfältiger Abwägung der Situation und nach eingehenden Überlegungen hat sich die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis in Absprache mit dem Gesundheitsamt entschlossen, die Kreissportschau am 20. März 2020 und den Musikschultag am 04. April 2020 – beide Veranstaltungen geplant in Schifferstadt – zu verschieben.

Diese Maßnahme ist eine reine Vorsichtsmaßnahme zur Prävention, um eine mögliche Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu unterbinden. Die Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der Zuschauerinnen und Zuschauer hat absolute Priorität. Sobald sich die Situation besser einschätzen lässt, werden die Veranstaltungen nachgeholt. Termine liegen momentan noch nicht fest und werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.

Die Kreisverwaltung bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.

