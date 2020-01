Mainz – Aktuelle Baustellen-Verkehrsmeldung: Einspurige Verkehrsführung in Richtung Essenheimer Straße wegen eines Kabelschadens

Erstellt in

Mainz – Aktuelle Baustellen-Verkehrsmeldung: (rap) Aktuell kommt es auf der Haifa-Allee in Mainz-Marienborn in Höhe des Fußgängerüberweges vor der Zufahrt zum Gutenberg-Center bis zum morgigen Mittwoch, 22.01.2020 um 06.00 Uhr zu einer temporären Sperrung einer Fahrspur in Richtung Essenheimer Straße.

Grund für die kurzfristige Sperrung ist ein aktueller Schaden an einem Elektrokabel, der zum Ausfall der Signalanlagen Essenheimer Straße/Haifa-Allee, Essenheimer Straße/A 60 und Haifa-Allee Zufahrt Gutenberg-Center führte.

