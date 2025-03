Posted in

Historische Ereignisse am 16. März – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 16. März blicken wir auf eine Vielzahl prägender historischer Ereignisse zurück – vom kulturellen Meilenstein bis zu tragischen Wendepunkten der Geschichte. Besonders erschütternd bleibt die verheerende Bombardierung Würzburgs im Jahr 1945, bei der Tausende Menschen starben und ein Großteil der Stadt in Schutt und Asche gelegt wurde. Doch auch viele andere Geschehnisse dieses Datums verdienen Aufmerksamkeit – ein Streifzug durch die Geschichte:

1831 – Literarischer Welterfolg in Paris

Victor Hugo veröffentlicht seinen historischen Roman „Notre Dame de Paris“, besser bekannt als „Der Glöckner von Notre-Dame“. Das Werk wird später zur Grundlage zahlreicher Theaterstücke, Opern und Verfilmungen und macht den Pariser Dom weltberühmt.

1867 – Gründung des Germanischen Lloyds

In Hamburg wird die Klassifikationsgesellschaft Germanischer Lloyd ins Leben gerufen. Sie soll die Sicherheit und Standards im Schiffsverkehr verbessern und entwickelt sich zu einer der weltweit bedeutendsten Schiffsklassifikationsgesellschaften.

1945 – Würzburg im Flammeninferno

Bei einem verheerenden britischen Luftangriff wird Würzburg zu über 80 Prozent zerstört. Rund 5.000 Menschen verlieren ihr Leben, unzählige historische Gebäude gehen in Flammen auf. Die Altstadt wird nahezu vollständig ausgelöscht.

1966 – Pionierleistung im All

Die Astronauten Neil Armstrong und David Randolph Scott führen mit der Gemini-8-Mission das erste erfolgreiche Andockmanöver im Weltraum durch. Damit legen sie einen Meilenstein in der Raumfahrtgeschichte.

1969 – Uraufführung eines modernen Klassikers

In Stuttgart feiert das Ballett „Der Widerspenstigen Zähmung“ von John Cranko und Kurt-Heinz Stolze Premiere. Das Werk gilt bis heute als Meilenstein des modernen Balletts.

1970 – Start der Trimm-dich-Bewegung

Der Deutsche Sportbund ruft zur bundesweiten Gesundheitskampagne „Trimm dich – durch Sport!“ auf. Die Initiative motiviert Millionen Deutsche zu mehr Bewegung im Alltag.

1978 – Entführung von Aldo Moro

Die italienische Terrorgruppe Rote Brigaden entführt den früheren Ministerpräsidenten Aldo Moro in Rom. Die Aktion endet tragisch – Moro wird später ermordet aufgefunden.

1979 – Filmstart mit schauriger Realität

„The China Syndrome“, ein Thriller über einen Reaktorunfall, startet in den US-Kinos. Nur zwölf Tage später wird das Szenario bittere Realität: Auf Three Mile Island ereignet sich ein echter Atomunfall.

1982 – Joseph Beuys pflanzt den ersten Baum

In Kassel beginnt Künstler Joseph Beuys sein spektakuläres Projekt „7000 Eichen – Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“. Ziel ist es, durch Kunst ökologische und gesellschaftliche Veränderung zu bewirken.

1983 – Abschied vom letzten Holzsendeturm

In Ismaning bei München wird der letzte aus Holz gebaute Sendeturm Deutschlands aufgrund seiner Baufälligkeit gesprengt. Ein Stück Technikgeschichte geht zu Ende.

1984 – CIA-Chef in Beirut entführt

In der libanesischen Hauptstadt wird der CIA-Station Chief William F. Buckley von der Hisbollah verschleppt. Nach 444 Tagen in Gefangenschaft stirbt er unter grausamen Umständen.

1986 – Schweiz lehnt UNO-Beitritt ab

In einer Volksabstimmung entscheiden sich die Schweizerinnen und Schweizer mit deutlicher Mehrheit gegen einen Beitritt zur Vereinten Nationen – ein deutliches Signal außenpolitischer Zurückhaltung.

1994 – Brandanschlag in Stuttgart

Ein von Ausländern bewohntes Wohnhaus wird in Brand gesetzt. Sieben Menschen sterben, 16 weitere erleiden teils schwere Verletzungen – ein tragischer Höhepunkt ausländerfeindlicher Gewalt.

2000 – Formel-1-Team Benetton verkauft

Der traditionsreiche Rennstall Benetton Formula wird für 120 Millionen US-Dollar verkauft. Nach der Saison 2001 geht er im neuen Renault F1-Team auf.

2014 – Völkerrechtswidriges Krim-Referendum

Unter russischer Einflussnahme wird auf der Krim ein umstrittenes Referendum abgehalten. Es dient als Vorwand für die spätere völkerrechtswidrige Annexion durch Russland.

2018 – Markus Söder wird bayerischer Ministerpräsident

Nach dem Wechsel Horst Seehofers in die Bundespolitik übernimmt Markus Söder das Amt des Ministerpräsidenten von Bayern. Eine neue Ära beginnt im Freistaat.

2020 – Katastrophenfall in Bayern wegen Corona

Angesichts der dramatischen Entwicklungen der COVID-19-Pandemie ruft Bayern den landesweiten Katastrophenfall aus – ein historischer Einschnitt in das öffentliche Leben.

2022 – Luftangriff auf Theater von Mariupol

Während der Belagerung von Mariupol wird das dortige Theater Ziel eines russischen Luftangriffs. Zahlreiche Zivilisten, darunter viele Kinder, befinden sich zum Zeitpunkt des Angriffs im Gebäude – ein weiteres grausames Kapitel des Ukraine-Kriegs.

Diese Rückschau zeigt: Der 16. März war im Laufe der Geschichte oft ein Tag bedeutender, einschneidender und manchmal auch tragischer Ereignisse – Ereignisse, die uns mahnen, erinnern und zum Nachdenken anregen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt