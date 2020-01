Mosbach – Wer hat was gesehen? Zeugen nach mutmaßlicher Trunkenheitsfahrt auf der Kreisstraße gesucht

Erstellt in

Mosbach (BW) – Ergänzung zum Pressebericht vom 23. Januar 2020 Nach dem Vorfall, bei dem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der Kreisstraße zwischen Lohrbach und Sattelbach ein betrunkener Autofahrer in seinem nicht mehr fahrbereiten Toyota angetroffen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Mehrere Autofahrer hatten in der Nacht auf Donnerstag, gegen 2.30 Uhr, gemeldet, dass ein Toyota-Fahrer dort in unsicherer Fahrweise unterwegs war. Wenig später wurde der Wagen mit frischen Unfallschäden auf der Kreisstraße entdeckt. Dem Toyota-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend musste er in Gewahrsam genommen werden, da er nach der Blutentnahme die Klinik nicht verließ.

Die Beamten versuchen nun herauszufinden, auf welchem Weg der 21-Jährige dorthin gekommen ist und wo die frischen Unfallschäden, die der Wagen hat, entstanden sind. Zeugenhinwiese gehen an das Mosbacher Polizeirevier, Telefon 06261 8090.

Polizeipräsidium Heilbronn