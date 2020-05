Neuwied – In Bewegung bleiben: Tipps der Tourist-Info halten Bürger fit

Erstellt in

Neuwied – Die Tourist-Info der Stadt Neuwied ist in der Corona-Krise zwar noch geschlossen, nicht jedoch deren Internet-Seiten.

Wie TI-Leiterin Vanessa Selent betont, finden sich auf der städtischen Homepage zahlreiche interessante Vorschläge, um allein, zu zwei oder als Familie die Schönheiten der Neuwieder Region kennenzulernen – per pedes oder mit dem Fahrrad. Unter der Adresse www.neuwied.de/5501.html sind auf der Tourismus-Seite „Fit und gesund“ mehrere Wander- und Radwanderstrecken verzeichnet, die einen Ausflug lohnen.

Es muss ja nicht immer gleich der anspruchsvolle Rheinsteig sein, mehrere Rundwanderwege laden zu Entdeckungstouren ein, die auch dem Ungeübten die Freude von Bewegung in frischer Natur vermitteln. So mancher wird die Wahrheit hinter dem Motto „Warum denn in die Ferne schweifen …“ erkennen und feststellen, wie attraktiv es vor der eigenen Haustür ist.

Stadt Neuwied