Oberwesel am Rhein – Corona-Schnelltest-Station am Gesundheitscampus wird ab Samstag, 11.12.2021, wieder geöffnet

Oberwesel am Rhein – Aufgrund der aktuellen Corona-Lage mit den damit verbundenen gesetzlichen Regelungen wird die Corona-Schnelltest-Station am Gesundheitscampus in Oberwesel ab Samstag, 11.12.2021, wieder geöffnet. Der Gesundheitscampus arbeitet dieses Mal mit der Firma SGS Sicherheitsdienste UG zusammen.

Getestet wird dienstags und donnerstags von 6.00 Uhr bis 13.00 Uhr und samstags von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Vorherige Terminvereinbarungen sind nicht erforderlich. Dadurch kann es zu geringfügigen Wartezeiten kommen. Der Zugang erfolgt über die Langgasse. Getestet werden ausschließlich Personen ohne Covid-19 Symptome.

Die einschlägigen Hygienebestimmungen wie das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung, Abstand halten, Händedesinfektion etc. sind einzuhalten.

Bitte bleiben Sie gesund!

Marius Stiehl

Stadtbürgermeister