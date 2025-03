POL-HX: Brand Steinheim-Vinsebeck – Wohnhausbrand in Vinsebeck

Posted in

Brand Steinheim-Vinsebeck, Steinheim (ots) – Am Vormittag des 22.03.25 geriet ein Holzschuppen eines Wohnhauses in Steinheim-Vinsebeck aus bisher ungeklärter Ursache in Brand.

Die Hausbesitzer waren zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort. Obwohl aufmerksame Zeugen rasch die Feuerwehr alarmierten, sprang das Feuer auch auf das Wohngebäude über. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bekommen.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen mittleren 5-stelligen Betrag.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (MS)