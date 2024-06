Presseschau – Straubinger Tageblatt: Europawahl – Große Aufgaben für Ursula von der Leyen

Straubing (ots) – Inlandspresse: Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (Montagsausgabe) zur Europawahl.

Allzu lang sollten sich das neue Parlament und die Staats- und Regierungschefs jetzt nicht Zeit damit lassen, das neue Personaltableau für die Spitzenposten in der EU zu fixieren. Denn die Aufgaben, vor denen die Europäische Union steht, sind groß: Verteidigung, Klimaschutz und Migration sind nur drei der großen Stichworte. Damit die EU irgendwann auch wieder in der Lage ist, neue Mitgliedstaaten aufzunehmen, muss Ursula von der Leyen in ihrer zweiten Amtszeit auch institutionelle Reformen in Angriff nehmen. Einen Vertrauensvorschuss dafür hat sie jetzt bekommen.