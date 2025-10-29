CDU-Brandmauer gegen die AfD: Peter Tauber bei Markus Lanz am 28. Oktober 2025 als Paradebeispiel für politische Doppelmoral

CDU-Brandmauer gegen die AfD: Peter Tauber (CDU) bei Markus Lanz am 28. Oktober 2025 als Paradebeispiel für politische Doppelmoral – In der ZDF-Talkshow Markus Lanz am 28. Oktober 2025 wurde die sogenannte „Brandmauer“ der CDU gegen die AfD zum zentralen Thema – und ausgerechnet Peter Tauber, ehemaliger CDU-Generalsekretär, lieferte dabei ein Paradebeispiel für die politische Doppelmoral, die diese Haltung inzwischen prägt.
Tauber erklärte zunächst, ein Gesetzesvorschlag der CDU werde nicht falsch, nur weil die Falschen (er meinte damit die AfD) ihm zustimme. Eine Aussage, die nach Vernunft und Sachorientierung klingt. Doch als Markus Lanz die Frage umkehrte und wissen wollte, ob die CDU ihrerseits einem AfD-Vorschlag zustimmen würde – selbst wenn dieser zu 100 Prozent der eigenen Überzeugung entspräche –, folgte eine klare Antwort: Nein.
Damit stand der Widerspruch offen im Raum. Eine Partei, die betont, nach Inhalten zu entscheiden, lehnt denselben Inhalt ab, wenn er von der „falschen“ Seite kommt. Lanz zeigte sich irritiert, hakte mehrfach nach – ohne Ergebnis. Tauber blieb bei seiner Linie, die im Kern bedeutet: Ein Vorschlag ist nur dann richtig, wenn er aus den eigenen Reihen stammt.
Hier können Sie Peter Tauber bei Markus Lanz am 28. Oktober 2025 in der ZDF-Mediathek sehen!
Wenn Prinzipien zur Selbstblockade führen
Diese Denkweise ist symptomatisch für eine politische Kultur, die Haltung über Vernunft stellt.
Die Brandmauer, einst als moralisches Schutzsymbol gedacht, wird so zum Werkzeug der Selbstblockade. Denn wer Inhalte nicht mehr nach ihrem Wert, sondern nach ihrem Urheber beurteilt, verabschiedet sich vom Grundprinzip der Demokratie: der inhaltlichen Debatte.
Natürlich muss sich jede Partei klar gegen extremistische Positionen abgrenzen – doch in diesem Fall ging es nicht um Radikalität, sondern um politische Vernunft. Die Weigerung, einer sachlich richtigen Idee zuzustimmen, nur weil sie von der AfD stammt, ist nichts anderes als politischer Dogmatismus.
Bereits in meinem Artikel „Die Brandmauer gegen die AfD: Ein demokratisches Eigentor“ vom 29. Januar 2025 habe ich davor gewarnt, dass die Brandmauer-Strategie der CDU langfristig genau zu dieser Form der Selbstblockade führen wird. Damals schrieb ich, dass politische Ideen nicht nach ihrem Urheber, sondern nach ihrem Inhalt bewertet werden müssen. Die aktuelle Diskussion bei Markus Lanz zeigt nun, wie berechtigt diese Kritik war: Peter Tauber (CDU) bestätigt unfreiwillig genau das Muster, das ich damals beschrieben habe.
Wenn ein CDU-Vorschlag richtig bleibt, obwohl die AfD zustimmt, ein identischer AfD-Vorschlag jedoch abgelehnt wird – dann ist das nicht Haltung, sondern Widerspruch. Und es ist genau die Art von Doppelmoral, die die Brandmauer zu einem politischen Bumerang macht.
CDU-Brandmauer gegen die AfD oder Denkblockade?
Tauber wollte mit seinen Aussagen eigentlich Differenzierung zeigen – und hat dabei unfreiwillig die Schwäche der eigenen Partei offengelegt. Die CDU steckt in einem Dilemma zwischen moralischer Abgrenzung und inhaltlicher Vernunft.
Die Brandmauer schützt längst nicht mehr die Demokratie, sondern das eigene Gewissen.
Doch wer konsequent jede Übereinstimmung mit der AfD ablehnt, nur um ein Symbol zu wahren, entzieht sich dem demokratischen Diskurs.
Denn Demokratie lebt vom Streit um Argumente, nicht vom Ausschluss derer, die sie äußern.
Wenn Politik sich weigert, zwischen dem Gesagten und dem Sagenden zu unterscheiden, verliert sie ihre Glaubwürdigkeit – und öffnet genau jene Lücke, in die die AfD immer wieder stoßen kann. (hk)
Quellen: ZDF / Markus Lanz (Sendung vom 28.10.2025), Bild.de, Zeit.de, Welt.de