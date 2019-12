Rehweiler – Einbruch in Sportheim und Motorradclubheim – Gibt es Zeugen?

Erstellt in

Rehweiler – In dem Zeitraum vom Nachmittag des 25.12.2019 auf den 27.12.2019 wurde in das Vereinsheim des SV Rehweiler, sowie in das Motorradclubaus eingebrochen.

Die Tatbegehung lässt auf mehrere Täter schließen, welche sich gewaltsam je einen Einstieg über das Dach der beiden betroffenen Vereinsgebäude verschafften. Hierbei verursachten die Täter an und in beiden Vereinshäusern einen nicht unerheblichen Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kusel unter Tel. 06381-919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de.

Polizeidirektion Kaiserslautern