Reichenbach an der Fils – Unter Alkoholeinfluss mit Auto im Ostweg gegen Baum gefahren

Erstellt in

Reichenbach an der Fils (BW) – Infolge alkoholischer Beeinflussung ist ein 60-jähriger Lenker eines Opel am frühen Sonntagmorgen um 02.15 Uhr im Ostweg gegen einen Baum gefahren.

Auf Höhe einer Bushaltestelle kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall lösten die Airbags im Fahrzeug aus. Der unverletzte 60-Jährige verließ zunächst zu Fuß die Unfallstelle, kehrte jedoch kurze Zeit später wieder zurück.

Ein von den in der Zwischenzeit Alkoholtest ergab bei ihm einen vorläufigen Wert von über 1 Promille. Nach einer Blutentnahme musste der Mann seinen Führerschein abgeben. Am Pkw und Baum entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der nicht mehr fahrbereite Opel wurde abgeschleppt.

Polizeipräsidium Reutlingen